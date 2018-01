Dirigentes históricos del PP se resisten a encabezar las candidaturas municipales

El PP logró en 2011 más de 150 mayorías absolutas en municipios con más de 20.000 habitantes y se impuso en 34 capitales de provincia (31 con mayoría absoluta). Ese triunfo se transformó en crisis tras los comicios de 2015. El PP obtuvo su peor resultado en dos décadas, cedió casi una veintena de esas ciudades emblemáticas y se quedó con apenas 27 mayorías absolutas en urbes con más de 20.000 habitantes. Fernando Martínez Maillo, coordinador nacional, prepara ahora las candidaturas con las que su formación intentará recuperar el terreno perdido. Casi una treintena de alcaldables cambiarán solo en las capitales de provincia. Los dirigentes de Génova apuestan por tener preparado cuanto antes los líderes y los equipos con los que se presentarán a las municipales de 2019. ¿La razón? Afrontan una tarea llena de dificultades.

Primero, por la ausencia de candidatos históricos o que han ganado elecciones en el pasado, como Esperanza Aguirre (Madrid), Rita Barberá (Valencia), Juan Ignacio Zoido (Sevilla), José Antonio Nieto (Córdoba), Francisco Javier León de la Riva (Valladolid), Javier Maroto (Vitoria), Luis Rogelio Rodríguez (Almería), José Torres Hurtado (Granada), Javier Cuenca (Albacete), Íñigo De la Serna (Santander), Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca), Rosa Romero (Ciudad Real), o José Enrique Fernández Moya (Jaén). Segundo, por las dudas por despejar de si políticos con peso específico como Francisco De la Torre (Málaga), Teófila Martínez (Cádiz), Alfonso Polanco (Palencia), o Cuca Gamarra (Logroño), repetirán o no candidatura. Tercero, por la pujanza de Ciudadanos. Y, cuarto, por las resistencias de pesos pesados del partido a dejar sus actuales ocupaciones para dar el paso de encabezar candidaturas de incierto futuro, con el riesgo de pasar de ocupar los focos de la política nacional a desdibujarse en las tinieblas de la oposición municipal.

El presidente Mariano Rajoy tendrá la última palabra sobre los cambios de las listas electorales del PP, que tras un 2017 lleno de congresos culminó una profunda renovación interna, con decenas de cambios de líderes provinciales y autonómicos. Una reunión con el líder de la formación puede vencer cualquier resistencia. Sin embargo, distintos cargos del PP han hecho saber que no querrían estar en ninguna candidatura.

Es el caso del ministro De la Serna, que fue alcalde de Santander; de la ministra Isabel García Tejerina, que ha dado por acabada su etapa política en Castilla y León pese a su vinculación con Valladolid; o del portavoz Íñigo Méndez de Vigo, al que muchos en su partido verían como un excelente aspirante a la alcaldía de Madrid (un puesto al que también opta el vicesecretario Pablo Casado).

González Pons, portavoz del PP en el Europarlamento, ha hecho público que no quiere competir por la alcaldía de Valencia. Javier Arenas, vicesecretario de política autonómica y local, cree que no le corresponde presentarse por Sevilla. Y fuentes de la dirección del PP andaluz dan por descontado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y su número dos, José Antonio Nieto, no intentarán recuperar las alcaldías de la capital andaluza y de Córdoba.

Alcaldes derrotados

“Cuando hay un político que fue alcalde y perdió luego la alcaldía, con un bajón importante, eso es muy difícil de recuperar. La vuelta atrás es complicada”, resumió una fuente de la dirección nacional sobre las opciones que tiene de repetir como candidatos aquellos regidores que perdieron la vara de mando en 2015.

En aquella cita, Vitoria fue la única capital de provincia en la que el PP creció en votos. Además, entre las ciudades con más de 200.000 habitantes, esa mejora de resultados solo se dio también en Badalona. No es seguro que ninguno de los dos candidatos de entonces repita ahora: Maroto será sustituido por Leticia Comerón, según fuentes del PP vasco; y Xavier García Albiol deshoja la margarita de su futuro tras lograr solo cuatro diputados en las elecciones catalanas del 21-D. Una muestra del reto y el margen de mejora que tiene el PP para las elecciones de 2019.