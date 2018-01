La oposición pide que comparezcan los ministros de Interior y Fomento por el caos en la AP6

Fotografía facilitada por los Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han trabajado en Castilla y León y en Madrid. Luismi Ortiz EFE

El PSOE, Ciudadanos y Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados este lunes las peticiones de comparecencia urgente de los ministros de Interior y Fomento para que expliquen las razones de la "grave imprevisión y descoordinación que han motivado que miles de vehículos quedasen atrapados" en varias carreteras durante el temporal de frío y nieve que ha azotado España este fin de semana. Los socialistas, además, han pedido el cese de Gregorio Serrano, responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) por su "nefasta gestión".

Ciudadanos, de momento, no va a pedir dimisiones, según ha explicado el líder del partido, Albert Rivera, informa J. J. Gálvez. "Hemos pedido la comparecencia del ministro de Interior y de Fomento, y vamos a pedir también la del director general de la DGT. El caos que se ha producido en las carreteras demuestra la falta de coordinación. No vamos a pedir ninguna dimisión antes de escuchar a los ministros. No somos como el PP [en referencia a cuando Rajoy pidió la dimisión del ministro de Fomento cuando estaba en la oposición]", ha afirmado.

La abundante nieve caída el sábado por la tarde convirtió la AP6 en una trampa que atrapó a más de 3.000 vehículos durante 18 horas con más de 80 kilómetros de corte entre Segovia y Madrid. Durante buena parte de ese tiempo muchos de sus ocupantes, a menudo familias con niños pequeños y sin comida ni bebida, no dispusieron de información ni asistencia, según sus testimonios. El Gobierno desvió este domingo la responsabilidad del caos creado por el temporal hacia la concesionaria de la autopista, Iberpistas, a la que ha abierto un expediente informativo.

El ministro Íñigo de la Serna explicó a EL PAÍS que el expediente informativo determinará si procede llevar a cabo un procedimiento de sanción a la concesionaria tras recabar toda la información y evaluarla. Tanto Iberpistas como la Dirección General de Tráfico descargaron responsabilidades en los conductores por no hacer caso de la información ni llevar los vehículos equipados.

Además de la comparecencia del ministro de fomento, Unidos podemos ha presentado una batería sobre el caos generado a través de su diputado Félix Alonso Cantorné. La formación ha pedido a Fomento que reclame a Iberpistas el importe del rescate de los vehículos atrapados, en el que intervinieron la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil. También pregunta al Gobierno si va a exigir a la concesionaria que compense de algún modo a los usuarios afectados.

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, también ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Gobierno dé cuenta del atasco en la AP6. En un comunicado, el partido ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cese al ministro de Fomento. Baldoví también ha criticado que el Gobierno y la concesionaria "se echen las culpas de uno a otro": “No tiene ningún sentido que Fomento reconozca que Abertis no cumple sus compromisos y gestiona mal mientras le siguen regalando una y otra vez concesiones”, ha añadido.

Por su parte, el sindicato CSIF ha criticado "la falta de liderazgo" por parte de la DGT y el Ministerio de Fomento ante la gestión de la nevada realizada por la concesionaria de la AP6. El sindicato considera que el primer responsable es la empresa concesionaria, sobre la que recuerda su participación en las radiales R3 y R5 rescatadas por el Gobierno."La Dirección General de Tráfico gestiona las cámaras dispuestas a lo largo de la autopista y por tanto, se contaba con la información sobre la situación de la tormenta y el estado de la vía. En este sentido, como responsable último de la circulación, la DGT debería haber dado orden a la Guardia Civil de cortar el tráfico", ha señalado en un comunicado.