Un juicio de 96 segundos

En el juicio han saltado muchas cosas por los aires, entre ellas la visión estereotipada de una violación según la cual esta se produce con una mujer resistiéndose y forcejeando. No es menos violación si no hay resistencia, se ha repetido en la vista, del mismo modo que no hay un patrón de conducta único para una víctima de violación, como parecía cuestionar uno de los abogados de la defensa que presentó y retiró hasta en dos ocasiones un informe de un detective que siguió a la chica para demostrar que su actitud era normal. “¿Qué es normal?”, le preguntaron en el juicio. Otra cosa es si no se ofrece resistencia por ser sexo “consentido”, como dice la defensa, o por entrar “en shock”, como alega la denunciante. Respecto a la expresión “sexo consentido”, Miquel Molina escribía ayer en La Vanguardia: “El concepto de consentimiento sugiere que alguien, más que participar activamente en un acto sexual, se deja hacer (...) La frontera entre lo que es una violación y lo que es mantener relaciones sexuales por voluntad propia (parece que hay resistencia a considerar a las mujeres como un sujeto sexual activo) sería más diáfana si, en lugar de usar la expresión jurídica de sexo consentido, habláramos de sexo deseado”.