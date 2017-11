Puigdemont pide en Brujas el voto “contra el tripartito del 155”

Carles Puigdemont, este sábado, en la presentación de Junts per Catalunya, en Brujas. EMMANUEL DUNAND AFP | ATLAS

El presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado este sábado la lista oficial de Junts Per Catalunya en un hotel cercano a Brujas (Bélgica), ante varias decenas de sus candidatos llegados esta misma mañana desde Barcelona y con un mensaje de lo más mitinero: “El 21-D hay que decir no al tripartito del [artículo] 155. Rajoy tiene que perder las elecciones. Esta Europa que ha dado un apoyo acrítico e inmoral al Gobierno español tiene que recibir un mensaje claro”. “Estas elecciones también van de si Rajoy gana o pierde; de si los catalanes aceptan o no el 155”, ha subrayado.

Puigdemont, que encabeza la lista de Junts per Catalunya, ha arremetido contra el Gobierno, contra el PP, el PSOE y Ciudadanos, incluso contra el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en un acto que ha durado poco menos de una hora y al que ha seguido una reunión de trabajo. “El 155 es la receta ilícita e ilegal de quienes no quieren que ganemos; pero ganaremos”, ha dicho entre aplausos. Contra “la narrativa del miedo”, ha afirmado que el mandato del 1-O “sigue intacto” y que el 21-D “hay que ratificar en las urnas que tenemos capacidad para poner en marcha una Cataluña independiente”. El expresidente se ha preguntado si partidos como el PP, el PSOE o Ciudadanos “aceptarán el 21-D el resultado de las urnas si gana la opción independentista”. Su partido, en fin, trata de convertir las elecciones en una especie de plebiscito. “Si ganamos, el 22 de diciembre, el Estado tendría que quitar sus sucias garras untadas de autoritarismo de nuestra sociedad y dejar de aplicar el 155”, ha dicho.

El mensaje para Rajoy ha sido rotundo. El mensaje para Europa, también: “Europa no puede pretender seguir dando lecciones a China, a Turquía o en Sudamérica si permite violaciones de los derechos civiles en su propio territorio, en Cataluña”. “Basta de permitírselo todo al Gobierno español”, ha dicho ante los candidatos de su lista, llegados este mismo sábado en un vuelo chárter de una compañía aérea croata. “¿Va a seguir validando Juncker la legitimidad del 155 y de un Gobierno que nos quiere condenar a 30 años de cárcel por hacer lo que decía nuestro programa electoral en 2015?”, se ha preguntado. Entre el público, Ferran Mascarell (ex PSC), Laura Borràs (directora de la Institución de las Letras Catalanas), Joan Lluís Bozzo (director teatral), Anna Tarrés (exseleccionadora española de natación sincronizada) y demás figuras ilustres de la lista de Puigdemont.

“El pueblo nos pide dignidad, esperanza y la máxima unidad posible”; “estas elecciones son un salto en la historia de Cataluña, las elecciones más trascendentes de nuestra historia: tenemos que ser nosotros quien escribamos esa historia no dejárselo a quien no tiene ninguna legitimidad y está actuando con violencia física, económica y mediática”. El Pueblo, la Historia y demás mayúsculas finiseculares a gritos de president, president: así ha sido, poco más o menos, la presentación de la lista electoral de la antigua Convergència i Unió, después Convergència a secas, posteriormente Junts pel Sí y, finalmente, Junts per Catalunya.