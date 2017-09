Jordi Sevilla: “Existe una alta posibilidad de que las elecciones se anticipen a finales de 2018”

Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado que debido a la crisis institucional en Cataluña de las últimas semanas “existe una alta posibilidad de que las elecciones generales se anticipen a finales de 2018”. El exministro socialista ha señalado la tensión que provoca el debate independentista como uno de los principales factores que podrían complicar el mapa político español. “Cualquiera que sea el escenario posterior al 1 de octubre, los próximos meses estarán muy marcados por la cuestión catalana y por las posibles reformas que se deriven de ella”, ha asegurado Sevilla, afirmando que “pase lo que pase el 1-O, habrá que emprender reformas”.

Sevilla ha realizado estas declaraciones este martes durante la presentación del informe Momento España 17, elaborado por la consultora Llorente & Cuenca, que analiza la actualidad política y económica española y los principales retos a los que se enfrenta.

Según el documento, la incertidumbre política provocada por el referéndum ilegal será la nota dominante junto a mejora de la economía. Aunque señala que la creación de empleo llegará más lentamente que hasta la fecha y los problemas no resueltos se harán más visibles. “El descontento social seguirá aumentado si el crecimiento económico no llega a todos y no lo hace al ritmo adecuado”, ha declarado el exministro.

Además del problema catalán, el estudio concluye que los principales retos a los que se enfrenta España son la corrupción sistémica, la pugna por el liderazgo en la izquierda o la difícil posibilidad de articular una mayoría alternativa al PP.