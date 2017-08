El PP arranca el curso parlamentario acosado por la corrupción

Mariano Rajoy durante un momento de su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). ATLAS

El PP arranca el curso parlamentario en precario y acosado por la corrupción, el mismo asunto que le persigue desde hace años y con el que ya terminó el anterior periodo de sesiones. Mariano Rajoy tendrá que acudir a un pleno monográfico, previsiblemente el miércoles 30 de agosto, para dar cuenta del caso Gürtel y los grupos han logrado forzar este jueves la comparecencia de casi todo el Gobierno durante la próxima semana.

"Nunca este Parlamento ha estado tan alejado de la realidad de los ciudadanos. Vamos a parecer extraterrestres. Con la que está cayendo en España, la preocupación es lo que pasó hace 20 años. Es una locura", ha señalado el número tres del PP, Fernando Martínez Maillo al mostrar su rechazo a la petición en la Diputación Permanente del Congreso. Todos los grupos han expuesto duras acusaciones contra el PP y Rajoy por el caso.

El Gobierno confiaba en que sus socios parlamentarios preferentes, Ciudadanos y PNV, le evitaran el mal trago político, pero Rajoy tendrá que iniciar el curso dando cuenta de su declaración en la vista oral del caso Gürtel que tuvo lugar a finales de julio. Los nacionalistas vascos han apoyado la petición que inicialmente formuló Podemos y que presentó conjuntamente con el PSOE, a la que se sumaron luego el resto de partidos nacionalistas e independentistas.

"El PP construyó una trama de financiación ilegal cuando Rajoy ocupaba cargos directivos en el partido y en el Gobierno, como presidente o ministro", ha asegurado Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.

Iglesias ha asegurado que lo que se vio en la comparecencia judicial como testigo "fue vergonzoso, entró por la puerta de atrás y fue sentado como secretario judicial", es decir, con un trato privilegiado.

"O mentía o era enormemente incompetente", ha añadido antes de, significativamente, agradecer a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, la disposición a apoyar su petición de comparecencia.

Margarita Robles, portavoz del PSOE, ha pedido a Rajoy que "no se escude en las togas judiciales" y "que no hable de regeneración democrática".

Los grupos proponentes han explicado que esta comparecencia en pleno extraordinario no excluye la futura comparecencia de Rajoy ante la comisión de investigación sobre presunta financiación ilegal del PP. Los populares confían en lograr que no se produzca la comparecencia en dicha comisión.

Jordi Xuclá, diputado del PDCAT, ha pedido explicaciones por el mensaje de apoyo de Rajoy a Luis Bárcenas con el "Luis, sé fuerte" y otros diputados como Joan Baldoví, de Compromís, han hablado de mentiras del presidente del Gobierno.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha explicado que no bloquean la iniciativa, porque "deben darse todas las explicaciones". No obstante, ha mostrado su sorpresa porque no se espere a la comparecencia ante la comisión de investigación. El formato del pleno es más favorable al presidente del Gobierno, porque consiste en una fórmula rígida con intervenciones sucesivas, sin opciones de interrogar al compareciente.

Para Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, "el lugar para las responsabilidades políticas es la comisión de investigación", porque en el pleno Rajoy se limitará "a darnos un discurso", sin el "formato inquisitivo". Por eso se opusieron al Pleno extraordinario, aunque su voto se convirtió en irrelevante tras el apoyo del PNV.

"Tics antidemocráticos"

Martínez Maillo ha lamentado que Podemos les quiera "ver fuera de las instituciones" y ha hablado de "tics antidemocráticos". Ha recordado al PSOE que Felipe González acudió a declarar como testigo en el jucio de los GAL por su gestión como presidente del Gobierno.

La tesis del portavoz del PP ha sido la del "acoso político" a los populares, ha asegurado que ha dado explicaciones más de cien veces sobre el caso Gürtel y ha dicho que confían en la Justicia para investigar hechos de hace 20 años. Ha hablado de "difamación y mentiras" y ha ironizado sobre la condición de socios de Podemos y PSOE, echando mano de casos antiguos que afectaron a los socialistas. "Para ustedes la corrupción de izquierdas no tiene importancia", ha asegurado Maillo.

En la Diputación Permanente, que sustituye al pleno fuera del periodo de sesiones, los grupos han forzado también comparecencias de ministros sobre asuntos tan dispares como el Fondo de Liquidez Autonómica, la circular en los cuarteles sobre el 18 de julio o el conflicto laboral en el aeropuerto de El Prat, entre otros.

El Gobierno ha aceptado y pedido las comparecencias del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para informar de los reiterados fallos del sistema informático de los juzgados y de Íñigo de la Serna, titular de Fomento, sobre El Prat. Y no veía inconveniente en las de Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, sobre el FLA y de Fátima Báñez, de Fomento, sobre el llamado Plan Prepara, por lo que terminó votando a favor cuando eran inevitables las comparecencias.