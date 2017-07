Mariano Rajoy interviene en una sesión del Senado. Foto: BERNARDO PÉREZ. Vídeo: ATLAS

"Respondo a la gallega porque no voy a responder a la riojana". No está en los libros lo que quiso decir Mariano Rajoy con esa respuesta elusiva a las preguntas que algunos abogados de la acusación popular o de las defensas del caso Gürtel, etapa primera, le plantearon con detalle en esta sesión histórica del miércoles 26 de julio en el juicio sobre la posible financiación irregular de varios actos electorales del PP. Pero todo el mundo le entendió.

Rajoy no sorprendió así a nadie. Ni en la sala de vistas, ni en las salas de prensa donde se aglomeraron 300 representantes de medios de comunicación de medio mundo, ni en las casas de muchos ciudadanos que siguieron la declaración por internet o por la tele, ni en esta calle de un polígono de San Fernando de Henares, donde se tropezaban las cámaras y las televisiones y donde, apartados, un centenar de manifestantes le gritaron entre otras consignas crudas "presidente, delincuente".

Esa cachaza de Rajoy es inconfundible y ya una marca de la casa. Fue fiel a su característica sorna. No es parsimonia ni descaro. Es mucho más: en su caso es una manera de entender la vida y la política. El asunto me compete, me toca y me preocupo o no me corresponde y paso y le endilgo el marrón a otro. Tampoco es soberbia ni solo solvencia. Esas maneras a veces displicentes, socarronas y otras despistadas destilan una forma de trabajar y de discurrir: Yo estoy a lo importante.

El primer presidente de la historia de España en ejercicio que acude a declarar ante un tribunal, como testigo, por un caso de corrupción continuada en su partido, no se encerró en su despacho durante días para preparar la inédita comparecencia. Se fue durante el fin de semana y hasta el lunes por la tarde al Parque Nacional de Doñana para descansar con su familia y unos amigos. Este mismo miércoles, temprano, antes de partir para ese inusual estrado, sus colaboradores apostaron a que hizo sus habituales ejercicios de cinta elíptica, desayunó como siempre y se leyó bien la prensa. Llegó al edificio bunkerizado de San Fernando en su coche blindado de presidente, acompañado solo del ayudante que le resuelve temas más personales. Sin asesores ni gabineteros. Entró por el garaje y evitó así la imagen del paseíllo de los acusados.

Comenzó la sesión a las 10.05 con las preguntas pormenorizadas de la acusación popular, representada por José Mariano Benítez de Lugo, representante de la asociación de abogados Adade, que le asaeteó con 43 preguntas durante 45 minutos. En esa fase Rajoy quiso demostrar que había llegado preparado, que quería contestar a todo y que no pensaba bajar en ningún momento su tono de dirigente acostumbrado a mandar, a ordenar. Fue cuando Rajoy refrendó que lleva ni más ni menos que 31 años en la ejecutiva del PP y que lo ha sido todo en ese partido.

Le preguntaron en primer lugar por el organigrama oficial del PP, para delimitar responsabilidades, y ya en ese turno inicial Rajoy quiso sentenciar que dirigir un partido significa exclusivamente marcar las directrices políticas. Lo explicó en alusión a las funciones del secretario general, del presidente y del director de campaña en el PP: "Dirige la parte política y en absoluto la parte económica, se dedica exclusivamente a la política". El líder popular consideró "muy bien delimitado y muy lógica" esa división de tareas. El actual presidente del PP reseñó incluso qué se le puede y debe exigir a cada área: los resultados de la parte política se miden en votos y lo otro tiene carácter "instrumental".

A Rajoy y al PP se le achaca en este juicio de esa época de Gürtel, entre 1999 y 2005, que se financió irregularmente y en concreto se precisa con dos actos prelectorales en Majadahonda y Pozuelo, donde entonces y ahora dominaba su partido. De eso no se le preguntó nada.

Rajoy no dio ni regaló ninguna sorpresa y en ese sentido no cometió ninguna contradicción flagrante. No aceptó la financiación ilegal ni la contabilidad b o extracontable del PP ni que a determinados dirigentes de ese partido se les compensase con sobres de dinero negro, como acusó en su día el extesorero Luis Bárcenas y figura en sus papes contables, que no son parte ahora de este proceso. También negó haber conocido nunca jamás a ningún empresario que aportara donaciones ilegales a su partido ni las cuentas en Suiza del extesorero. Los papeles de Bárcenas los denigró como "absolutamente falsos".

El presidente del PP pasó como pudo por el purgatorio de explicar tres reuniones clave en las que participó directamente relacionadas con esta causa y volvió a esgrimir su peculiar sistema de gestión indirecta o en diferido cuando se le inquirió por cómo determinó y resolvió la salida de la trama Correa y Gürtel de las entrañas de su organización. Son tres momentos fundamentales, llenos de lagunas, incógnitas y explicaciones vagas. Así continúan tras el mediático juicio.

La primera cita se produjo a finales de 2004, se ha contado muchas veces, pero sigue sin estar bien definida ni resuelta. El entonces tesorero, el veterano Álvaro Lapuerta, pidió ver a Rajoy (no se sabe cómo ni en qué formato), entró en su despacho ya de presidente en la séptima planta de Génova 13 con Esperanza Aguirre, entonces poderosa, rival interna y presidenta en la Comunidad de Madrid, y le espetó sus sospechas sobre las ventas de unas parcelas en Majadahonda y Arganda del Rey, dos ayuntamientos de esa región. Rajoy sostiene que apenas habló, que lo hizo Lapuerta y que al final de una reunión que pudo durar cinco minutos encargó a Aguirre que indagara y tomara las "decisiones justas y oportunas". No se hizo nada. Ni él preguntó más tarde, ni hubo seguimiento.

La segunda cumbre fue también con Lapuerta a finales de 2004, no se puede precisar si con alguien más, y fue cuando el entonces tesorero le informó de que algunos proveedores estaban haciendo uso y probablemente abuso del nombre del PP para sus negocios en algunos ayuntamientos también de Madrid. "Le pregunté si había algo, qué pruebas se tenía y qué me proponía y me dijo que había que dejar de trabajar con esos proveedores", aclaró sobre su función este miércoles.

Rajoy defiende que una cosa es que en aquellos años de proliferación de la Gürtel él hubiese podido coincidir con Correa o Álvaro Pérez, El Bigotes, y otra que los conociese o tratase. Luego tampoco se interesó por si Gürtel había desaparecido o qué relaciones se mantenían con Correa. Y lo explicó: "Yo era el presidente del partido y lo importante es tener buenos colaboradores que tomen decisiones acertadas". Y añadió: "Lo siento mucho pero las cosas son como son".

La tercera reunión tuvo lugar en la memoria de Rajoy a finales de 2010, el caso Bárcenas ya había saltado y estaba en apogeo, se le había forzado tras mucha presión a dejar su cargo y hasta el escaño del Senado por Cantabria, y le pidió ese encuentro a Javier Arenas, exsecretario general y con el que había confraternizado bastante, "para despedirse". Acudió con su esposa, Rosalía Iglesias, que había sido secretaria en el partido. Rajoy comprendió que esa charla era "razonable" porque Bárcenas llevaba 30 años en el PP. Recuerda ahora que el extesorero estaba en una situación difícil y que les comunicó que se iba a volcar en defenderse "y en tener tiempo con sus abogados y punto". Fue cuando reclamó un despacho "para sus papeles", una secretaria y un coche del PP y se le concedió. "Nos pareció razonable hacerlo", concedió Rajoy este miércoles.

Tras 113 minutos de interrogatorio en la sala, casi totalmente vacía de acusados y excolaboradores ahora sospechosos, Rajoy, traje negro, camisa blanca y corbata oscura, tramitó una primera fase de su exposición con soltura, frases aprendidas y deseos de certificar que él era y es un político, no un contable. Un presidente. A mitad de comparecencia, tras un receso por un problema técnico de sonido, volvió con un tono más bajo y ya más cansado de aguantar tanto acoso sobre el asunto de la corrupción que le acompaña casi desde que accedió al poder y que digiere tan mal.

Fue ahí, en la recta final, cuando Rajoy reconoció que le pareció "legal y honesto" responder en su día a Juan Ramón Lucas, en una entrevista en RNE, que sobre Gürtel y Bárcenas "nada es cierto salvo alguna cosa". Cuando pasaportó su amistad con Ana Mato como una relación "fundamentalmente profesional y política". Cuando se presentó como un líder gallego, no riojano, muy ocupado, con 10 o 11 reuniones al día, un centenar de viajes al semestre que no revisa ni las facturas personales y que se queda solo con lo relevante y de su competencia y espera que los demás, la gente de su entorno, "cumpla instrucciones".

Rajoy se marchó para su despachó en el PP, donde fue recibido entre aplausos y presidió un acto de partido sobre el primer pacto de Estado de la legislatura, contra la violencia de género. Este jueves presidirá en La Moncloa la entrega de las medallas al mérito al trabajo y el viernes, antes de partir de vacaciones para Galicia, ofrecerá su rueda de prensa más institucional del año como el presidente del país que crece y que crea más empleo de Europa y que nunca permitirá que triunfe el desafío rupturista de unos radicales y extremistas en Cataluña contra la soberanía de España.