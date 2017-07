Rivera pacta con Rajoy que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros no paguen IRPF

La rebaja fiscal que ha pactado Ciudadanos con el PP a cambio de su apoyo al techo de gasto para 2018 incluye que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros queden exentos de pagar el IRPF. Así lo ha asegurado Albert Rivera este jueves durante un desayuno informativo organizado por la Agencia EFE. Hasta ahora, el límite que permitía no hacer la declaración de la renta estaba en los 12.000 euros. En total, la rebaja de impuesto supondrá unos 2.000 millones de euros, según la Oficina económica de Ciudadanos.

"En vez de 12.000 euros de exención, se eleva el umbral al 14.000", ha dicho el presidente de Ciudadanos. "Quien cobra menos de 14.000 euros no tendrá que hacer declaración. En el tramo de 14.000 a 17.500 euros también habrá una reducción", ha añadido sobre una rebaja que los economistas de su partido calculan en 700 euros anuales de media. "La medida beneficia a tres millones y medio de familias. En la segunda parte de la legislatura seguiremos peleando. Creemos que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos renta más, porque reactiva la economía", ha seguido. "La segunda parte de la rebaja afecta a 700.000 familias. Personas con una persona discapacitada a cargo tendrá una devolución de Hacienda de unos 1.200 euros", ha añadido sobre una devolución a través de la declaración que afectará a aquellos con cónyuge con discapacidad, ascendiente a cargo anciano y familias numerosas.

El equipo de economistas de Ciudadanos, que encabeza Luis Garicano y coordina Toni Roldán, calcula que las tres medidas podrán beneficiar a unos 3,5 millones de contribuyentes. Al tiempo, la dirección del partido interpreta la reforma como una victoria política de primer orden.

Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, anunció a mediados de mayo que no había "margen" para una rebaja fiscal en 2017. Ciudadanos se levantó de la mesa de negociaciones tras la primera cita entre ambas partes. Como el PSOE anunció hace semanas su oposición a apoyar el techo de gasto, Rivera se vio reforzado en su posición: o Ciudadanos apoyaba el techo de gasto, o el proyecto del Ejecutivo no saldría hacia adelante. En consecuencia, las dos partes alcanzaron un acuerdo este miércoles que subraya la dinámica que está marcando la aplicación del pacto de investidura que une al PP con Ciudadanos: no hay problemas para llegar a acuerdos económicos y fiscales y solo la lucha contra la corrupción provoca tensiones.