Ciudadanos quiere que la gestación subrogada sea altruista y solo para mayores de 25 años

Ciudadanos tiene previsto registrar este martes en el Congreso una proposición de ley para regular la gestación subrogada con el objetivo de legalizarla como una práctica "altruista". La propuesta del partido de Albert Rivera limita la condición de gestante a mujeres que hayan cumplido los 25 años; ya hayan sido madres con anterioridad; sean españolas o residentes legales en España; y tengan una situación socioeconómica estable, según aseguran a EL PAÍS fuentes del grupo parlamentario de este partido. Una mujer solo podrá ser gestante por subrogación en un máximo de dos ocasiones.

Rivera, que cuenta con 32 diputados, se enfrenta a grandes dificultades para que su proyecto salga adelante. De entre los cuatro partidos mayoritarios, ninguna otra formación apoya de forma explícita esta práctica. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, ha asegurado este lunes que se mantiene en una posición de "prudencia" respecto a esta cuestión.

Por su parte, Irene Montero, portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, ha calificado la gestación subrogada como una "mercantilización del cuerpo de la mujer", aunque ha admitido que en su partido conviven distintos puntos de vista, y que estos se están sometiendo a un debate interno. Finalmente, el PSOE cerró la puerta a regular esta materia en su Congreso de mediados de junio.

El Comité de Bioética de España, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se posicionó con claridad en contra de esta práctica a mediados de mayo y apostó por promover internacionalmente un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de este tipo "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño".

"¿Quiénes somos nosotros para decirles a los demás que no pueden ser padres? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que alguien pueda crear una familia con una regulación clara, concisa y altruista?", se preguntó Rivera el sábado durante el acto en el que anunció el proyecto de su partido. "Ya sé que hay gente a la que le cuesta entender que hay gente solidaria, pero la hay", continuó. "¿Por qué no podemos donar vida? ¿Por qué no podemos ayudar a otras personas a ser padres libremente, siendo mayor de edad, sin remuneración y de manera voluntaria?", insistió.

Y añadió: "Los niños no pueden esperar a las puertas de un registro civil, no hay derecho a que esos hijos no puedan ser inscritos o tengan dificultades en función de en qué provincia están. No hay derecho a que uno tenga que gastarse 150.000 dólares, hipotecarse e irse a Estados Unidos para ser padre o para ser madre".

El proyecto de Ley de Ciudadanos prevé la creación de un registro nacional de gestación subrogada adscrito al de donantes, para que se inscriban las mujeres "que deseen ofrecer su capacidad de gestar, los progenitores subrogantes y los contratos de gestación firmados".