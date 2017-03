La gestora pide a los tres aspirantes que el PSOE centralice las cuentas para cumplir la ley de partidos

La campaña de crowdfunding puesta en marcha por Pedro Sánchez y Patxi López tendrá que reconducirse. La gestora quiere extremar el cumplimiento de la ley sobre financiación de partidos políticos por lo que ha pedido a los aspirantes a la secretaría general del PSOE que tanto sus donaciones como sus gastos se realicen a través de cuentas corrientes abiertas por el PSOE para que la fiscalización pueda hacerse con facilidad sin vulnerar la ley. Las condiciones han sido comunicadas. Para ello, la gestora se ha dirigido por carta a los tres aspirantes, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López comunicándoles estas directrices.

Desde la candidatura de Pedro Sánchez se ha explicado a EL PAÍS que no tienen problema en que “las donaciones se fiscalicen desde el partido”, señala Santos Cerdán, miembro del equipo de Pedro Sánchez que coordina Adriana Lastra que ejerce también como portavoz. Lo que quieren, eso sí, es que se produzca “la reunión que pedimos el martes sobre la que aún no se ha comunicado una fecha”. Se reconoce que no han respondido a la carta del gerente porque esperan hablar de la financiación y de las cuentas corrientes de manera directa. El equipo de Sánchez pide ese encuentro con la gestora para hablar de las afiliaciones y también de financiación, aunque eso no se consignaba en su carta. Sí aludían al voto telemático respecto al que el portavoz de la gestora, Mario Jiménez manifiesta su negativa porque no está en el reglamento. “Si se ha cambiado el todo, cual fue la elección del secretario general por primarias cómo no se va a poder articular el voto telemático”, inquiere Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del equipo de estrategia de Pedro Sánchez.

“Conocida tu voluntad de presentar candidatura a la secretaría general, es preciso articular un mecanismo común que fije las reglas de financiación en el período previo a la proclamación de candidaturas”, se lee en la carta. La misiva les recuerda que ha habido un cambio en la ley 3/2015de 30 de marzo de control de la actividad económico financiera de los partidos políticos. “Cualquier proceso interno que afecte al PSOE puede ser considerado financiación del mismo y sujeto a la normativa correspondiente lo que puede implicar una serie de responsabilidad y obligaciones para nuestro partido”.

La carta continúa con el preámbulo de que hay que regular este período en el que aún no hay candidaturas oficiales pero la actividad ya es máxima por lo que ahora “ es preciso determinar el sistema de financiación que optimice recursos y minimice riesgos tanto para las personas que manifiesten su voluntad de presentar su candidatura como para el partido”. Para este fin, desde la Gerencia Federal se pondrá a disposición de cada uno de los tres precandidatos “los mecanismos necesarios para asegurar la transparencia de la campaña, así como para garantizar que las aportaciones recibidas cumplen con la normativa relativa a la financiación de partidos políticos”.

Esa gerencia ya ha dado los pasos necesarios con la apertura de dos cuentas corrientes para cada uno. “Una de ingresos en la que debéis hacer constar la identidad de los donantes (nombre completo y DNI) y que deberá ser la única cuenta existente de canalización de la captación de fondos de tu candidatura”. Otra de gastos, contra la que se efectuarán cargos que origine el proceso.

En ambas cuentas la titularidad será compartida entre el PSOE como persona jurídica y la persona designada por la candidatura y se mantendrán abiertas hasta la finalización del proceso congresual. Con este mandato tanto Pedro Sánchez como Patxi López tendrán que cerrar las cuentas abiertas para su financiación que en el caso del primero había tenido gran acogida con casi 80.000 euros ya recibidos. En su sistema se permiten aportaciones entre 100 euros y 300 euros y cada donante, que expresa su nombre y su DNI, recibe de inmediato un correo electrónico por el que se comunica la recepción.