El Congreso aprobará el día 22 la investigación sobre la crisis bancaria

El pleno del Congreso podría aprobar la próxima semana la creación de una comisión de investigación sobre la crisis bancaria y el rescate de las cajas de ahorros. El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón, ha logrado que la Junta de Portavoces incluya en el pleno del próximo miércoles día 22 el debate de su petición, la única presentada formalmente en el Congreso y ya calificada en la Mesa.

Solo el PP se ha opuesto en la Junta de Portavoces a su creación y a que se vote la próxima semana, por lo que está casi garantizado que se creará. Pero incluso, ante lo irremediable, Rafael Hernando, portavoz del PP, ha asegurado que su grupo no se opondrá, sin especificar qué harán, porque "es bueno que se investigue el funcionamiento del sector financiero en esa época", aunque haya habido ya investigaciones judiciales.

La petición se votará en el pleno donde el PSOE ya comprometió hace tiempo su apoyo a la creación de la comisión y Ciudadanos podría respaldarla, ya que siempre se ha pronunciado por esa investigación. De hecho, el partido de Albert Rivera intentó presentar una petición que no solo se refiriera a Bankia, pero ningún grupo le apoyó y PP y PSOE no permitieron que lo hiciera a través de la Mesa del Congreso. Otros grupos como el PNV han confirmado que lo apoyarán.

La petición de Garzón se presentó hace un mes cuando el Tribunal de Cuentas hizo su informe sobre el rescate bancario.

Un mes después, el portavoz socialista, Antonio Hernando, ha registrado este martes su propia petición para que el Congreso cree una comisión que investigue solo a Bankia y su salida a Bolsa. También lo han hecho ERC y Compromís. Estas peticiones requieren ahora un trámite, empezando por la calificación en la Mesa la próxima semana, pero el PSOE ha logrado apoyo de la presidenta del Congreso para que se acumulen a la de Garzón en el pleno de la próxima semana. Sin la petición previa no hubiera sido posible votarlas aún.

La del PSOE es mucho más concreta que la de Unidos Podemos, porque se refiere solo a Bankia. Y se presenta un día después de que la Audiencia Nacional haya imputado a responsables del Banco de España en el momento de la salida a Bolsa de Bankia, empezando por el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, próximo al partido socialista.

No obstante, esta solicitud de los socialistas no es nueva, porque el PSOE ya presentó una petición idéntica en 2012 sobre Bankia, pero fue rechazada entonces por la mayoría absoluta del PP. Ahora desempolvan esa misma petición en vísperas de que se vote la genérica de Unidos Podemos.

"Ahora más que nunca es urgente crear una comisión parlamentaria de investigación sobre el rescate de las cajas de ahorro para poner nombre y apellido a los responsables de la crisis económica", ha asegurado Garzón.

Ciudadanos, además, ha pedido que Fernández Ordóñez comparezca ante la Comisión de Economía del Congreso.

El siguiente escollo será que una vez aprobada se constituya. Para eso tendrá que superar la costumbre y norma no escrita de que no haya dos comisiones de forma simultánea. En septiembre se aprobó la de Interior, pero PP y PSOE no han permitido aún que se constituya por la enfermedad de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior.

No obstante, este martes, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha pedido en la junta de portavoces que arranque ya la comisión de investigación sobre Interior. El jueves se reunirán los grupos para decidir el número de miembros de la mesa de la comisión para que la presidenta del Congreso pueda convocar la sesión de constitución.

Es decir, se ha desbloqueado la de Interior y está por ver si la de la banca podrá actuar de forma simultánea a esa o si será de forma sucesiva.

Luego vendrá la batalla por las peticiones de comparecencia de los diferentes grupos y, en su caso, sobre las conclusiones.