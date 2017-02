Rivera pide que Ciudadanos “evolucione” para dejar atrás la socialdemocracia

Albert Rivera, durante su intervención en la Asamblea de Ciudadanos. ZIPI (EFE) Atlas

Albert Rivera ha pedido este sábado que Ciudadanos apueste por "una evolución" y extirpe de su ideario la referencia al socialismo democrático como una de sus fuentes ideológicas. Tras ver cómo los compromisarios de la Asamblea del partido aprobaban con el 97% de los votos el informe de la gestión de su Ejecutiva entre 2012 y 2016, que adelantó EL PAÍS, el presidente ha abogado porque la formación se defina por el "liberalismo progresista". Ese será el debate más encendido de un cónclave en el que el equipo del presidente cuenta con el apoyo de casi el 70% de los compromisarios.

"Hay gente que quiere que el partido no se defina como progresista, y yo creo que tiene que ser progresista; y hay gente que quiere que seamos socialistas, que seamos como el PSOE, y yo creo que el centro político español no es socialista ni conservador", ha dicho Rivera en el Teatro municipal de Coslada. "Voy a defender que el partido se defina como progresista, para ganar a los conservadores, pero también que seamos un partido menos intervencionista que el PSOE", ha explicado. "El partido tiene que seguir en el centro, no puede irse ni a la izquierda ni a la derecha".

La propuesta del presidente ha provocado una fuerte contestación interna. La eurodiputada Carolina Punset le ha acusado de "derechizar" la formación y convertirla en "la marca blanca del PP". El equipo de Rivera perdió las elecciones a compromisarios en Cataluña, la cuna del partido, donde se impuso la lista del ala socialdemócrata de la formación, liderada por el exdiputado autonómico Jordi Cañas. Y los intelectuales que fundaron Ciudadanos también se han dividido frente al proyecto. Los consejeros del líder no se han tomado esas reacciones a la ligera: Juan Carlos Girauta, el portavoz parlamentario, defenderá la propuesta ideológica de la Ejecutiva, y el propio Rivera intervendrá en contra de dos de las enmiendas planteadas contra su tesis. Antes de que arranque el debate, el ala socialdemócrata, minoritaria, intenta recabar apoyos para que la votación sea secreta.

¿Es esto una refundación? ¿Debe desaparecer Ciutadans, fundado en 2006 en Cataluña, para que crezca Ciudadanos, implantado en toda España a partir de 2015? ¿Se está derechizando el proyecto?

"No es una refundación, es una evolución para hacer más fuerte todavía el partido", ha asegurado Rivera. "Mientras los demás partidos están rotos, divididos, enfrentados e incluso faltándose al respeto, y en otros no se permiten las primarias, aquí hay primarias, hay debate, hay calma y hay unión" , ha seguido en referencia al PSOE, Podemos y el PP. "El debate no tiene que ser tanto semántico como de contenido", ha recalcado. Y ha subrayado: "Hay que decirle a los españoles que nosotros no queremos subir los impuestos, que queremos bajarlos; que nosotros queremos una España autonómica, no una España rota y troceada; que queremos ser europeístas y luchar contra el proteccionismo y el populismo. En definitiva, el mensaje que hay que darles a los españoles es qué vamos a hacer si gobernamos".

"No hay nada que refundar", ha coincidido Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. "Lo que tenemos que hacer ahora es seguir perfilando lo que es el centro político en España, que no estaba definido", ha seguido. "La socialdemocracia, al día de hoy, es una ideología superada".