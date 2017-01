Pedro Sánchez oficializa su candidatura a la secretaría general del PSOE

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez se presentará a las primarias para dirigir el partido. El dirigente, que dimitió tras el convulso comité federal del 1 de octubre, ha elegido Sevilla, uno de los feudos socialistas de Susana Díaz, para anunciar que competirá de nuevo por la secretaría general. Lo ha hecho en Dos Hermanas (Sevilla, 120.000 habitantes), el principal núcleo crítico con la actual dirección tanto andaluza como nacional y al mismo tiempo que la presidenta de la Junta participaba en un acto en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Sánchez ha estado arropado por el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano; el diputado nacional Odón Elorza; el que fuera candidato a la Secretaría General del PSOE José Antonio Pérez Tapias y la diputada asturiana Adriana Lastra.

El candidato ha esbozado su proyecto de partido y de país y lo ha confrontado con la actuación de la actual gestora, que facilitó la investidura de Rajoy al decidir que el PSOE se abstendría. Sánchez ha defendido un partido con mayor participación de la militancia.

"Creo que hay agua en la piscina", ha afirmado Sánchez ante los gritos de los asistentes que le reclamaban con gritos de "hoy, hoy, hoy", que hiciera pública su candidatura. Y lo ha hecho con un discurso medido en los tiempos para ir despertando el entusiasmo de los asistentes. "Es para mi un honor anunciar que me presento a las primarias", ha afirmado finalmente para levantar al auditorio que esperaba ansioso el anuncio.

Todo el discurso ha estado plagado de mensajes a los militantes. "Habéis transformado la decepción en esperanza", ha afirmado a los asistentes, a quienes les ha prometido que en junio van a recuperar el PSOE y que darán batalla frente a quienes, según ha dicho, "proclaman que todo está decidido". "Les decimos que va a ser que no. Los militantes van a ser escuchados", ha asegurado.

Sánchez va a plantear las primarias como un "plebiscito" entre dos opciones. Estas primarias van a ser un plebiscito y habrá dos opciones, la nuestra, un partido de izquierda donde la militancia decide o la que se abstuvo ante Rajoy y dejó al PSOE en tierra de nadie. Él va a presentar un discurso orientado a la recuperación de un "PSOE autónomo y de izquierdas" frente a la candidatura que decida la gestora. "Lo que hoy emprendemos es unir al PSOE para después unir a la izquierda y derrotar al PP", ha asegurado.

También va a centrar su proyecto en presentar un partido feminista, transparente y anticorrupción. "No me tembló el pulso y no me temblará el pulso ante la corrupción.

El acto estaba previsto en el salón de actos del Parque Científico y Tecnológico de Dos Hermanas, con capacidad para 434 personas. Pero una hora antes se había llenado y se ha trasladado a un audiotorio al aire libre junto al pabellón. Más de un millar de personas han acudido al principal acto convocado por Sánchez tras su dimisión. Durante este periodo ha participado en mítines en Valencia y Asturias.

De esta forma, Sánchez se suma a la carrera por la dirección socialista, en la que solo había hasta ahora un solo candidato confirmado, el exlehendakari Patxi López, a cuyo proyecto se ha negado a sumarse el ex secretario general.

Toscano, uno de los alcaldes socialistas más veteranos (gobierna desde 1983) y alineado sin matices con el ex secretario general, está convencido de que Sánchez “ganará las primarias con una amplia mayoría".

Pérez Tapias también ha mostrado su apoyo incondicional al anterior dirigente socialista y ha afirmado que su proyecto es participativo y el único que cuenta con el respaldo de la militancia.