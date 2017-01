Urbán carga contra la “disputa de sillones” y de “patio de colegio” en Podemos

Los Anticapitalistas, la tercera familia y única corriente oficial de Podemos, han evitado tomar partido en la disputa navideña entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. El sector más izquierdista del partido, que suscribió un acuerdo con el secretario general para las primarias de Madrid, comienza la carrera hacia el segundo congreso remarcando su independencia y perfil propio, aunque el líder de Podemos ha reivindicado las últimas semanas a su principal referente, el eurodiputado Miguel Urbán, en un claro acercamiento entre ambos. Urbán, no obstante, es muy crítico con la contienda entre Iglesias y Errejón, y lamenta que mantengan una pelea de poder, de sillones, e incluso de "patio de colegio". El problema, alerta, es la "desafección" y "desilusión" que su bronca provoca entre los votantes y militantes de Podemos.

"Me da igual si Pablo e Íñigo se llevan bien o mal. Eso no es lo importante", se queja Urbán en una entrevista a la agencia Europa Press. "El culebrón interno tiene que acabar para verdaderamente ser un relato colectivo de debate político", reclama el eurodiputado, que no duda en calificar el debate en una contienda de poder. "Lo que me preocupa es que la disputa es por sillones, cargos y por el poder. No, la disputa tiene que ser política", reflexiona.

El principal referente de Anticapitalistas cree que los ciudadanos no comprenden de qué discuten en Podemos. "El problema es que la gente no entiende el debate que estamos teniendo porque no lo entendemos ni nosotros mismos", reconoce Urbán. Para ello propone reconducir la discusión hacia las políticas, y plantea centrarla en los desahucios, el rescate bancario, la deuda "ilegítima", la renta básica o los derechos humanos. "Metamos política en el debate y resolvamos en torno al debate. Eso no significa que tengamos que ser amigos o dejar de serlo. No va por ahí, va de ser útiles", reclama a sus compañeros de partido. "Yo no sé lo que es el errejonismo o el pablismo. Que se expresen políticamente", les pide.

El papel de los Anticapitalistas en el congreso de Vistalegre 2, previsto para el segundo fin de semana de febrero, es todavía una incógnita. Son la familia minoritaria, según los resultados de la última consulta a las bases sobre el sistema de votación en el cónclave —obtuvieron un 10,50% de los votos, frente al 41% de Iglesias y el 39% de Errejón— pero serán también la llave. Si suscriben una alianza con los pablistas, como se espera, podrían inclinar la balanza en favor del líder, tal y como sucedió en las primarias de Madrid. En la estrategia política sus tesis son más cercanas a los pablistas, pero en materia organizativa comparten postulados con los errejonistas. Urbán, no obstante, ha dejado entrever que considera que Errejón debería perder su cargo de secretario político (o número dos) de Podemos.