La basílica de la Macarena acepta retirar los restos de Queipo de Llano a un columbario común

Tras años de polémica, los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano serán trasladados antes de Navidad desde una capilla de la Basílica de la Macarena de Sevilla hasta un columbario común en el mismo templo, pero ajeno a las miradas de fieles y turistas. La Hermandad de la Macarena mueve ficha para cumplir la ley, que prohíbe “elementos contrarios a la memoria democrática” en edificios privados “con proyección pública”, antes de que la Junta actúe.

En pleno debate sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco, la memoria del responsable del fusilamiento de más de 50.000 personas en la capital andaluza durante el levantamiento fascista contra la democracia en 1936, se ocultará antes de fin de año en la Basílica de la Macarena, templo de peregrinaje religioso ubicado frente al Parlamento andaluz. El hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández, ha confirmado que a finales de este mes propondrá a la junta de gobierno de la hermandad que los restos sean llevados a un columbario.“Yo no puedo coger los restos sin darles una salida digna, no sería ni cristiano. La ley dice y la hermandad acata”, afirma sobre el traslado José Antonio Fernández, hermano mayor de la Hermandad de la Macarena. La decisión debe ser aún consensuada por la cúpula de la hermandad y la familia, que de momento desconoce el plan trazado. Queipo de Llano fundó la basílica y por eso está enterrado allí desde 1951.

Desde hace un año, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía establece que todos los elementos “contrarios” a la memoria democrática deben ser retirados, aunque estén ubicados en edificios privados como esta basílica, propiedad de la Hermandad de la Macarena. Para dilucidar si la exposición pública de la tumba de Queipo de Llano ataca a la memoria democrática, dicha hermandad encargó informes a tres bufetes de abogados. Y los letrados fueron concluyentes al aconsejar de manera unánime que era necesario el traslado de los restos.

“Tengo a la hermandad y a la sociedad dividida (...) A la familia les diré ‘¿No creéis que ya está bien de tanto insulto que recibe vuestro abuelo? ¿Por qué no damos un paso conjunto?”, avanza Fernández, que da tres razones para justificar la decisión: que la hermandad no resulte cuestionada, que el arzobispo no sufra un escrache y que la familia deje de oír insultos. Sobre la posibilidad de que la solución prevista se interprete como un amparo al general, Fernández arguye: “No estoy de acuerdo con el ordenamiento de muertes y un fusilamiento, desde cualquier parte, es el fracaso del diálogo. Pero hay que ser agradecidos”. El hermano mayor considera que la comparación con el traslado de los restos de Francisco Franco está fuera de lugar porque esta basílica es privada y careció de recursos públicos.

La Hermandad de la Macarena es una institución con 14.417 hermanos y cuatro siglos de historia con mucho peso en la Semana Santa de la capital andaluza, pero también con una importante obra social que copa el 30% de su presupuesto anual, cifrado en 1,5 millones.

Gonzalo García Queipo de Llano, nieto del general golpista, se muestra cauto porque desconoce el plan trazado: “Cuando hable con el hermano mayor le contaré lo que decidimos”, zanja.

Si se cierra el acuerdo con la familia, la obra del columbario común durará un par de semanas, calcula Fernández, y podrá albergar unos 600 nichos. En caso contrario y ante el silencio —ahora roto— de la hermandad como responsable del recinto privado, una comisión de expertos informará dentro de un mes a la Junta de Andalucía sobre si la tumba del general golpista debe ser trasladada para hacer cumplir la ley. “Es un personaje que firmó el bando de guerra y por el que se asesinaron andaluces sin juicio ni condena”, recuerda Javier Giráldez, comisariado para la memoria histórica de la Junta. En 2012 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, concedió el título de marqués al nieto del general tras el fallecimiento del hijo del militar.

Además del eco de la polémica del Valle de los Caídos desde Madrid, hoy está prevista una “vigilia antifascista” a las puertas de la basílica durante toda la noche para reclamar el traslado de los restos, convocada por la coordinadora andaluza de organizaciones republicanas. “Si el 18 por la mañana, la Junta de Gobierno de La Macarena no nos confirma que van a trasladar los restos de Queipo, anunciaremos las medidas que vayamos a adoptar al respecto, entre ellas, por supuesto, exigir por la vía legal al arzobispado y la Junta de Gobierno de la hermandad que asuman su responsabilidad y a la Junta de Andalucía que haga cumplir la ley”, apunta José Manuel García, portavoz de la Coordinadora Andalucía Republicana

Ante la polémica, el Arzobispado de Sevilla se ha limitado a “mantener un absoluto respeto a la decisión de la hermandad y a lo que diga la familia”. Hace dos años el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción de IU para repudiar al general. “Constituye una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para los demócratas”, rezaba. Ahora la exposición pública de su tumba parece tener los días contados.