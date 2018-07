Podemos llama a la “presión popular” para investigar las cuentas del rey Juan Carlos

“Los Gobiernos muchas veces necesitan que la gente les empuje”. Esta afirmación del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, expresada sin acritud, es un aviso al Ejecutivo socialista de que no cejará hasta que no admita la creación de una comisión de investigación sobre las finanzas del rey Juan Carlos I. En unas grabaciones, difundidas por OKdiario y El Español, la empresaria alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, amiga íntima del anterior Rey, conversa con el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, sobre supuestas irregularidades fiscales de Juan Carlos. Le acusa de utilizarla como testaferro para ocultar sus bienes, obtenidos en comisiones. La intención del Gobierno de mirar hacia otro lado ya no es posible, según ha concluido el Ejecutivo, que trata de salvar la situación con la comparecencia de Félix Sanz Roldán, director del CNI, en el Congreso. Corinna Zu Sayn-Wittgenstein también acusa a Sanz Roldán de haberla amenazado.

La comparecencia del director del CNI no es el camino para aclarar qué hay detrás de esas grabaciones y acusaciones, según IU y Podemos. Las comparecencias en la comisión de secretos oficiales no pueden trascender y los parlamentarios que a ella asisten —el portavoz de cada grupo votado nominalmente por el pleno al comienzo de la legislatura— están obligados a no desvelar el contenido de lo que allí se escuche. Nada más lejos de la intención de Unidos Podemos. En un vídeo publicado en Facebook, Echenique señala que la sociedad debe ejercer “presión ciudadana y popular” para que se abra esa comisión de investigación y para que en ella comparezcan la ministra de Defensa, Margarita Robles, como máxima responsable del CNI, y la de Hacienda, María Jesús Montero. “No puede haber impunidad para nadie y este país no puede permitir zonas de oscuridad a la jefatura del Estado”.

El dirigente de Podemos Rafael Mayoral ratificó ayer en el Congreso la posición de Echenique al no aceptar la comparecencia secreta de Sanz Roldán como alternativa a la comisión de investigación.

Este es uno de los encontronazos más serios entre el Gobierno y Podemos, ya que el primero no se plantea en principio la creación de esa comisión que examine las cuentas del padre del Rey. Así lo señaló ayer el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. “El PSOE apoya la propuesta del Gobierno de llevar este tema de acuerdo con los procesos institucionalizados, que es la comparecencia del director del CNI”, dijo. “No procede ninguna medida extraordinaria hasta el momento en el que se produzca esta comparecencia”, añadió. Ábalos no dio un portazo ya que señaló que a veces se han llegado a formar comisiones de investigación tras un proceso “de maduración política”. Con el PSOE estarán el PP y Ciudadanos, contrarios también a esa comisión.