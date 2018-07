El error de dos diputados hace fracasar la renovación de la cúpula de RTVE

Por un solo voto, el pleno del Congreso de los Diputados no ha respaldado este lunes el nombramiento de los nuevos miembros del consejo de administración de RTVE. La lista pactada entre PSOE, Unidos Podemos y PNV, ha obtenido 175 votos, uno menos de la mayoría absoluta que exige el decreto ley que aprobó el Gobierno para relevar a la cúpula de la corporación, cuyo mandato había caducado el pasado 22 de junio. El error de dos diputados ha hecho sufrir al Gobierno socialista su primera derrota en la Cámara.

El Congreso sometía votación por segunda vez el nombramiento de los cuatro miembros propuestos por el Senado, que no habían logrado los apoyos requeridos en la Cámara alta y según el decreto ley debían ser ratificados en la Cámara baja. Se trata de Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó y Juan Tortosa. El Congreso ya había elegido a sus seis consejeros la pasada semana: Tomás Fernando Flores, Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino y Víctor Sampedro Blanco.

Los cuatro aspirantes provenientes del Senado no han obtenido el respaldo del Congreso debido a la distracción de dos diputados, que han votado erróneamente y sus papeletas han sido consideradas nulas. Al estar previstas dos votaciones (una para consejeros y otra para el presidente del consejo), los diputados se han equivocado de papeleta, con lo que sus votos han sido declarados inválidos. Además, han estado ausentes dos parlamentarios, uno del PDeCAT y otro de ERC, lo que ha propiciado que fracasara la votación, que se ha realizado mediante urna y papeleta.

Tras la elección de los 10 consejeros estaba previsto que el Congreso abriera este lunes una nueva votación para designar a Tomás Fernando Flores como presidente de la corporación. Necesitaba mayoría de dos tercios, por lo que no se esperaba que saliera en esta ronda sino en un siguiente pleno. Para esta segunda votación solo se exigía mayoría absoluta.

El Gobierno tendrá que proponer ahora un administrador único para dirigir RTVE de forma transitoria, que tendrá que obtener, igualmente, el respaldo del Congreso. No obstante, fuentes socialistas han adelantado que intentarán que se repita la votación al haberse producido errores no intencionados, aunque fuentes de la presidencia del Congreso consideran que el proceso ha decaído al no obtener el respaldo y ahora, como especifica el decreto ley, el Gobierno debe proponer un administrador único, que será nombrado por la Cámara.

Para elegir a dicho administrador se necesitan las mismas mayorías que para nombrar a los consejeros: dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en segunda, que se produciría en el plazo de 48 horas.

Para Unidos Podemos, todavía quedaría tiempo para elegir a estos cuatro consejeros y va a discutirlo reglamentariamente, por lo que van a solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la situación que se ha creado. "Todo el proceso queda en el limbo", ha señalado la diputada Noelia Vera.

El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha celebrado el error y ha pedido al Gobierno la retirada del decreto ley: "No se ha consensuado la cacicada". Los diputados del partido de Albert Rivera habían abandonado el hemiciclo antes de la votación como hicieron en los cuatro anteriores plenos celebrados para relevar la cúpula de RTVE. Girauta ha pedido acelerar el concurso público de la nueva ley de RTVE que ya ha superado los trámites parlamentarios.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha lamentado el error cometido por dos diputados, cuya adscripción se desconoce por ser una votación secreta. “Todos los grupos de la Cámara tenían dos papeletas”, ha señalado en relación a los partidos que apoyaban la renovación del consejo de administración. “Los diputados que se han equivocado lo estarán lamentando profundamente”, ha añadido.

Lastra ha referido que en este momento su partido mantiene conversaciones con el Gobierno y los servicios jurídicos de la Cámara para dilucidar la posibilidad de repetir la votación, aunque ha dado por hecho que el escenario que se abre es el del administrador único. En ese sentido, el PSOE mantendrá contactos con el resto de partidos para conseguir el máximo apoyo para la persona que tenga que ser nombrada para ese cargo. Los servicios jurídicos de la Cámara darán a conocer este miércoles sus conclusiones.

El PP, al igual que Ciudadanos, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire “el injustificado decretazo”. El portavoz del PP en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de RTVE, Ramón Moreno, ha manifestado tras el pleno que el resultado de la votación evidencia “una vez más” la debilidad del Gobierno. Según Moreno, el dilatado procedimiento para la renovación de la cúpula de la corporación mediante un decreto ley ha costado a la Cortes Generales “más de un millón de euros”, gasto que calcula con las seis sesiones celebradas y las dos que quedarían para nombrar al administrador único.

El administrador único asumirá la gestión de la corporación hasta que se elija un nuevo consejo de administración. El mecanismo a seguir será el del concurso público, tal y como especifica la modificación de ley de RTVE que se llevó a cabo en septiembre y el decreto ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación de la cúpula directiva de RTVE.

Después de nueve meses congelado por la falta de consenso entre los distintos grupos parlamentarios, el concurso echará a andar esta semana, según las normas aprobadas por las Mesas del Congreso y el Senado. Se prevé que el proceso sea rápido y que el plazo de tres meses esté concluida la elección de una nueva cúpula en RTVE.

Los plazos para la presentación de candidaturas son estrechos. Los aspirantes a ocupar las 10 plazas del consejo tendrán un plazo de 10 días naturales para presentar su solicitud un vez que el concurso se haya convocado. La Mesa de la Comisión Mixta tendrá otros 10 días para comprobar que cumplen con todos los requisitos exigidos en las bases del concurso.

Desde el momento en el que se produzca la convocatoria del concurso, los diputados y senadores de la Comisión Mixta tienen 10 días para designar a los miembros del comité de expertos. Si hay dudas sobre los requisitos de alguno de estos especialistas se abrirá un plazo de tres días para subsanar los defectos o designar otro experto. Tras la publicación de la lista de solicitudes admitidas el comité de expertos tendrá nuevamente 10 días naturales para emitir el informe de idoneidad así como la puntuación obtenida por los aspirantes. Tras el informe de evaluación, los candidatos comparecerán ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso (que elige a seis consejeros) o del Senado (nombra a cuatro).