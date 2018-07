Susana Díaz entra en precampaña

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha utilizado Twitter para responder al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha lanzado la precampaña en esta comunidad con un discurso beligerante contra el PSOE. El dirigente de la formación naranja ha aprovechado las primarias exprés de su partido en la región para romper con la percepción de que a lo largo de estos tres años han sido un sostén para que los socialistas se mantuvieran en el poder.

“El señor @Albert_Rivera debería entender que, en política, a veces se gana y a veces se pierde y que no puede pagar sus frustraciones criticando siempre a los demás. Lleva cinco días atacando al Gobierno de Andalucía. Ya está bien de tantas faltas de respeto”, ha publicado Díaz en su cuenta de Twitter. Lo hacía poco después de que Rivera asegurara desde Sevilla que si su partido había ganado en Cataluña, también podía vencer al PSOE en Andalucía.

El señor @Albert_Rivera debería entender que, en política, a veces se gana y a veces se pierde y que no puede pagar sus frustraciones criticando siempre a los demás. Lleva cinco días atacando al Gobierno de Andalucía. Ya está bien de tantas faltas de respeto. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 16 de julio de 2018

Rivera estaba en la capital andaluza, junto con el secretario genral de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y su portavoz nacional, Inés Arrimadas, para arropar a los candidatos elegidos para concurrir en las elecciones autonómicas y que fueron elegidos anoche por los afiliados. “Esta suma de valientes es la suma ganadora para ganar a Susana Díaz las elecciones y echar al PSOE-A del Gobierno”, ha dicho en tono severo el líder de la formación naranja. “Del victimismo del PSOE, de su corrupción y mala gestión, hay que pasar al liderazgo, a la buena gestión y a la regeneración de Ciudadanos”, ha abundado.

Esta línea dura ya la empleó Rivera el pasado miércoles, durante otra visita fugaz a la capital andaluza, en la que sostuvo que Ciudadanos iba a salir a ganar a Díaz en la región. “Andalucía es la única comunidad donde el Gobierno no ha cambiado. Ya está bien del victimismo del PSOE y de la señora Díaz”, sostuvo. El dirigente catalán quiere esforzarse por borrar la idea de la excesiva connivencia de su partido con el PSOE, muy alejada del lema del cambio por el que aboga la formación.

Si la semana pasada ya sentó las líneas rojas sobre una futura reedición del pacto de gobierno con los socialistas: si hay sentencia condenatoria por el caso de los ERE y el PSOE no asume responsabilidad, no se sentarán a negociar, esta mañana ha ido un paso más allá y ha asegurado que su partido aspira a formar y a participar en un futuro gobierno. Rivera pondrá en práctica en Andalucía el giro de estrategia que ya acordó su formación hace unos meses en la que se autorizaba al partido a tocar poder y no solo a pactar y mantenerse en la oposición.

Tanto si se adelantan como si no, las andaluzas serán las primeras elecciones en las que Ciudadanos mida su pujanza en las encuestas tras el cambio de sillón en La Moncloa. Los primeros sondeos publicados vaticinan un cambio de tendencia y sitúan al PSOE por delante de la formación naranja, no solo a nivel nacional, sino hasta en Cataluña. La presidenta de Andalucía ha salido al paso esta mañana de la nueva estrategia de Ciudadanos en la comunidad, aludiendo al declive en el que, de acuerdo con los estudios de intención de voto, parece haberse instalado el partido de Rivera tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

El cambio político también ha afectado a la propia Díaz que con la llegada de Sánchez ha visto paralizado el acuerdo de financiación autonómica que arrancó al presidente popular por una negociación bilateral. La dirigente socialista en Andalucía se reunirá con el presidente del Gobierno el próximo 23 de julio con la idea de reclamar los 4.000 millones por infrafinanciación autonómica que ya demandó a Rajoy.

El Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) publicado en febrero de este año situaba a Marín como líder de la oposición, por delante del PP, y con un crecimiento considerable de escaños. Fuentes de Ciudadanos aseguran que sus propios estudios concluyen que el trasvase de votos no viene solo del PP sino que también procede del PSOE.

Aunque Ciudadanos ha querido celebrar unas primarias rápidas para evitar dar la sensación de división entre sus filas, lo cierto es que Marín solo ha obtenido dos tercios del apoyo de su militancia y una de las parlamentarias de su círculo, la candidata por Almería, Marta Bosqued, solo ha conseguido el 54% de los sufragios. Unas cifras que pueden pasarle factura al recién reelegido candidato a la Junta.