El Rey apela a una cooperación estrecha, más allá del Mediterráneo, para garantizar la seguridad en Europa

Felipe VI ha apelado esta mañana a reforzar la cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo para poder afrontar los múltiples retos sociales y de seguridad que se plantean en esa zona estratégica para España y para Europa y atajar las consecuencias que podrían derivarse en el futuro. Lo ha hecho con motivo de la inauguración del WOCMES (las siglas de World Congress for Middle Eastern Studies), que celebra esta semana en Sevilla su V edición.

“El Mediterráneo debe ser un espacio compartido para la paz, la prosperidad y la estabilidad que nuestros ciudadanos anhelan”, ha señalado el Monarca en un discurso ofrecido en inglés y castellano. Felipe VI ha reclamado que ese compromiso se extienda más allá de los países que circundan sus orillas. “Esta meta requiere una responsabilidad conjunta mucho más allá de los países del Mediterráneo. Porque la estabilidad y la prosperidad de las sociedades europeas está estrechamente vinculada con el destino de Oriente Próximo y el norte de África”, ha subrayado.

Las palabras de Felipe VI llegan días después de que la UE haya alcanzado in extremis un acuerdo de mínimos para gestionar la migración y después de un fin de semana en el que la presión migratoria sobre las costas españolas se ha agudizado. En 48 horas, más de 700 personas fueron rescatadas en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán. El mediterráneo se ha convertido en un escenario de dolor. Sin contar estas últimas cifras, desde principios de 2018 ya son 16.295 los migrantes que han llegado en España. La cifra fue mayor que la de todos los que arribaron a las costas de Italia (3.147 personas), Grecia (2.386) y Malta (224), según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que España liderará la misión antiyihadista de la OTAN en Túnez, durante una cumbre en la que se hicieron palpables las diferencias estratégicas entre EE UU y los aliados europeos. El Rey ha destacado el “inquebrantable compromiso de España por defender las iniciativas que impulsan respuestas políticas y económicas efectivas a los desafíos que plantea la región”.

Felipe VI ha llamado la atención también sobre los anhelos y la dignidad de las personas que cruzan el Mediterráneo en busca de un futuro mejor en Europa. “Los países del norte de África y de Oriente Medio son la tierra natal de gente joven, dinámica y creativa que quieren cumplir sus sueños, que están orgullosos de su identidad, que reclaman la dignidad humana que les corresponde y que también se sienten, de manera natural y legítima, ciudadanos del mundo”, ha señalado.

La intervención de esta mañana ha sido el primer acto público del Monarca tras la publicación de las grabaciones en las que la amiga del Rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, afirmaba que Juan Carlos I la usó como testaferro. El Gobierno ha autorizado la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, para explicar en el Congreso a puerta cerrada la relación de los servicios secretos con la princesa alemana, ante la presión de Unidos Podemos que ha exigido una comisión de investigación.

La Casa del Rey no se ha pronunciado sobre las cintas publicadas por El Español y OK Diario. El pasado viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa insistió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se trataba unas cintas “antiguas” que “afortunadamente, no afectan al jefe del Estado, el rey Felipe VI”.