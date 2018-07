El PSOE decidirá si investiga las cintas de Corinna tras escuchar al CNI

José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa. ATLAS

El PSOE no cierra la puerta a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre presuntas irregularidades fiscales del rey emérito, Juan Carlos I. De momento, sin embargo, no hará nada hasta la comparecencia a puerta cerrada de Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en la llamada comisión de secretos oficiales. "El PSOE apoya la propuesta del Gobierno de llevar este tema de acuerdo con los procesos institucionalizados, que es la comparecencia del director del CNI", ha dicho el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha añadido: "No procede ninguna medida extraordinaria hasta el momento que se produzca esta comparecencia".

Una comisión en el Congreso que estudiara las cuentas de Juan Carlos I apoyada por el partido en el Gobierno sería una novedad considerable. Podemos es quien ha impulsado la creación de esta comisión: "Ningún partido democrático tiene excusa para no apoyar esta iniciativa, porque ante una situación tan grave no caben dudas como las del PSOE", dijo el sábado Pablo Echenique, secretario de Organización de Unidos Podemos.

Ábalos ha comparecido ante la prensa en Ferraz tras la ejecutiva completa del partido, presidida por primera vez por Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La anterior reunión en Ferraz a la que asistió Sánchez fue solo de la comisión ejecutiva permanente, no completa.

Ante las insistentes preguntas de los periodistas, Ábalos ha repetido diferentes versiones de la frase según la que el partido quiere esperar a que comparezca Sanz Roldán antes de optar por nada más: "Las comisiones se ponen en marcha cuando hay indicios que la hacen necesaria. Vamos a escuchar primero al director del CNI", ha dicho. Ábalos ha admitido que la presión política puede hacer inevitable la creación de la comisión que propone Podemos: "Algunas se han puesto en marcha después de procesos de maduración política", ha aclarado.

El secretario de Organización del PSOE espera sin embargo que las explicaciones de Sanz Roldán sean suficientes: es algo que verá no solo el PSOE, "sino todos los grupos", ha explicado Ábalos.

El cargo de Tezanos en la ejecutiva queda vacante La ejecutiva socialista ha decidido dejar vacante la secretaría de Estudios y Programas que desempeñaba José Félix Tezanos. El sociólogo abandonó este cargo orgánico tras haber sido nombrado presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). "No se va a incorporar nadie nuevo a la ejecutiva", ha anunciado el secretario de Organización, José Luis Ábalos. Tezanos coordinaba con la presidenta del partido, Cristina Narbona, la preparación del programa del partido de cara las próximas elecciones municipales y autonómicas. A partir de ahora será Odón Elorza, secretario de Transparencia y Participación, quien "auxiliará" a Narbona en esas funciones. Hasta 18 miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, contando con el líder, Pedro Sánchez —de un total de 49— han pasado a asumir responsabilidades de Gobierno o institucionales desde que prosperó la moción de censura que desalojó al popular Mariano Rajoy de La Moncloa. Salvo Tezanos, todos compatibilizarán sus nuevas responsabilidades con sus cargos en el partido.

El motivo de la comparecencia del director del CNI es la filtración de unas grabaciones hechas supuestamente por el excomisario José Manuel Villarejo en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein afirma que Juan Carlos I la usó como testaferro y que los servicios secretos la habían amenazado. Esta vez será la segunda que Sanz Roldán acuda al Congreso a dar explicaciones acerca de Corinna. Ya lo hizo en 2013, cuando aparecieron documentos donde la alemana aparecía como consejera en delegaciones oficiales de viajes del entonces Rey de España. Sanz negó entonces cualquier actuación del CNI.