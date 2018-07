La ministra de Defensa sobre las grabaciones a Corinna: “Al Estado no se le chantajea”

c. rosillo

c. rosillo

La filtración de unas grabaciones realizadas supuestamente por el excomisario José Manuel Villarejo en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein afirma que Juan Carlos I la usó como testaferro y en la que acusa a los servicios secretos españoles de amenazarla han provocado la primera reacción por parte del Gobierno con el anuncio del director del CNI, Félix Sanz Roldán, de que tiene la intención de comparecer en el Congreso para dar su versión sobre la relación de los servicios secretos con la amiga del Rey emérito.

Este anuncio se produce porque en este asunto en particular y siempre en general, el Gobierno no puede admitir chantajes. Esta es la aseveración de la ministra de Defensa, Margarita Robles. “El Estado no puede someterse al chantaje de nadie y cualquier vulneración de la legalidad lleva consigo la asunción de responsabilidades que se diluciden en un procedimiento judicial”, declara a EL PAÍS la titular de Defensa, de quien depende el CNI. Tras invocar estos principios, la ministra confiere a la comparecencia del director de los servicios secretos“la máxima normalidad”, ya que por ley debe producirse cada seis meses, como ella misma pedía cuando era portavoz parlamentaria del grupo socialista.

Si Sanz Roldán comparece es porque así lo ha querido la ministra, con la conformidad del general; pero, sobre todo, porque así lo ha decidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalan fuentes gubernamentales. Estas fuentes aseguran que el general dará a conocer la información que tiene sobre la actuación de la amiga del Rey emérito. Esta será la segunda vez que el general Sanz Roldán acudirá al Congreso para hablar de Corinna. En 2013 hizo lo propio al aparecer documentos en los que la alemana figuraba como consejera en delegaciones oficiales de viajes del entonces Rey de España. En esa ocasión, Sanz Roldán negó cualquier actuación del CNI en relación a la amiga de Juan Carlos I.

Estas nuevas cintas y otras grabadas por Villarejo fueron incautadas hace meses a un colaborador del comisario y están siendo analizadas por la policía para remitirlas al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. El magistrado deberá decidir si abre una pieza separada en función de ese futuro informe policial. Villarejo está encarcelado desde el año pasado, cuando fue detenido por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.