El director del CNI pide comparecer a puerta cerrada para defenderse de las acusaciones de Corinna

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, comparecerá a petición propia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para dar explicaciones sobre la actuación del servicio de inteligencia en relación con Corinna Larsen. Esta será la segunda vez que el general Sanz Roldán acude al Parlamento para hablar de esta consultora que tuvo una larga relación con el anterior jefe del Estado, el rey Juan Carlos I.

En fuentes gubernamentales se asegura que el general dará a conocer la información que tiene sobre la actuación de la amiga del padre del Rey tras las grabaciones desveladas por Okdiario y El Español en las que la princesa alemana asegura que Sanz Roldán la amenazó. También en esas grabaciones Larsen afirmaba que Don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza y la utilizó para poner a su nombre dinero y propiedades con el argumento de que para ella era más fácil ya que su domicilio estaba en Mónaco.

En 2013 el general Sanz Roldán negó que el CNI hubiera intervenido en relación a la princesa Corinna. Aunque el Gobierno ha tratado de hacer caso omiso a estas grabaciones desde Izquierda y Unida y Podemos se ha puesto en marcha toda una batería de iniciativas destinadas a saber si el anterior jefe de Estado no actuó debidamente en materia financiera y fiscal. En estas últimas horas el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido al PSOE que no niegue sus votos para crear una comisión de investigación sobre las cuentas de Juan Carlos I. "Ningún partido democrático tiene excusa para no apoyar esta iniciativa, porque ante una situación tan grave no caben dudas como las del PSOE que está diciendo que estas son cosas del pasado que no afectan a Felipe VI", ha señalado Echenique.

En esa comisión de investigación que pide Podemos debía comparecer el general Sanz Roldán que ahora lo pide voluntariamente. El pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá afirmó que esas grabaciones “eran antiguas” y no afectaban al actual jefe de Estado, el rey Felipe VI. “No las consideramos”, señaló respecto a las grabaciones,