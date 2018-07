Cientos de personas protestan en el Valle de los Caídos contra el traslado de los restos de Franco

Miles de personas se han reunido este domingo en el Valle de los Caídos para pedir que no se exhumen los restos de Francisco Franco, como adelantó el Gobierno de Pedro Sánchez y confirmaron fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS hace unos días. Al grito de "Viva España", "El Valle no se toca" y "Franco, Franco, Franco" españoles de todo el país han permanecido fuera de la Basílica donde se encuentra la tumba del dictador. Dentro se celebraba misa con aforo limitado.

Desde las nueve de la mañana, una caravana de coches bloqueaba el acceso al recinto, una imagen poco habitual en el Valle de los Caídos. "Hemos venido para despedirnos de Franco", ha comentado Zaqueo Echeverría, de 27 años, que ha venido con su esposa embarazada y tres hijos desde Segovia. De fondo, algunos rezaban el Ave María.

Mientras esperaban entrar, en la explanada algunos desplegaban para la foto banderas con el águila y las volvían a guardar, porque según la Ley de Memoria Histórica, no está permito exhibir ese tipo de símbolos. Algunos de ellos alzaban el brazo y cantaban el Cara al Sol y consignas como "españoles sí, refugiados no" o "Cataluña es España, no nos engañan".

"Este no es el sitio, vayan a la Moncloa", les respondia Alberto López, de 29 años, que se definía "más franquista que todos", pero reclamaba que no se hicieran reivindicaciones políticas. "Es un lugar de reconciliación", señalaba.