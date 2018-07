Podemos exige al PSOE investigar las grabaciones de Corinna

La filtración de unas grabaciones realizadas supuestamente por el excomisario José Manuel Villarejo en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein afirma que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero está sacudiendo el escenario político. El Gobierno socialista se limita a decir que las acusaciones “son antiguas” y que, “afortunadamente, no afectan” al actual Rey. Mientras, Podemos exigió ayer que se den explicaciones y pidió al PSOE que apoye una comisión de investigación.

En esas grabaciones, Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey emérito, revela que el entonces jefe del Estado disponía de una estructura financiera opaca y que le habría puesto parte de su patrimonio a su nombre. También, que el padre de Felipe VI habría utilizado la amnistía fiscal del Gobierno de 2012 para repatriar capitales o que cobró comisiones en las obras de empresas españolas realizadas en el extranjero, como la construcción del AVE a La Meca.

El viernes el Gobierno evitó pronunciarse sobre el asunto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, al considerar que el contenido de esas conversaciones “antiguas” no vinculaba al actual jefe del Estado. El Gobierno también descartó la publicación de la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal. Sin embargo, Pedro Sánchez se comprometió en varias ocasiones a hacerlo antes de llegar a La Moncloa.

Este asunto ha abierto una brecha entre el PSOE y varios partidos que apoyaron la moción de censura para hacer a Sánchez presidente. Unidos Podemos, el principal socio del Gobierno, ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados a la que de momento se han sumado el PDeCAT, Compromís y Bildu. Estas formaciones superan los 70 votos necesarios para formalizar la petición de una comisión.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, criticó este domingo la “actitud continuista” del Gobierno por “proteger a los poderosos y a la monarquía corrupta” y advirtió al presidente Sánchez de que “defender la monarquía no es defender a España”. Garzón pidió al PSOE que apoye en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación para conocer qué hay detrás de los datos desvelados por la “amiga especial” de Juan Carlos I.

En la misma dirección apuntó también el secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, quien pidió que en esa comisión comparezca el Rey emérito. “Ningún partido democrático tiene excusa para no apoyar esta iniciativa, porque ante una situación tan grave no caben dudas como las del PSOE que está diciendo que estas son cosas del pasado que no afectan a Felipe VI”, reprochó Echenique.

Prudencia

Más allá de las pocas palabras del Gobierno al respecto, el único representante socialista que ha valorado la situación creada por la divulgación de las grabaciones ha sido el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Reclamó este domingo prudencia para saber lo que “hay exactamente detrás” de esas informaciones que atribuyen cuentas en Suiza a Juan Carlos I. El presidente valenciano afirmó no tener “datos suficientes para poder opinar respecto a la verosimilitud y la veracidad de estas informaciones”. Puig advirtió sobre los “muchos intereses cruzados” que contienen esas informaciones e instó a no perder de vista la influencia de la posverdad. “Vivimos en un momento de fake news [noticias falsas] muy importante. Evidentemente, si alguien ha hecho alguna cosa no adecuada tiene que asumir sus responsabilidades pero, desde luego, hay que ser extremadamente prudente y cauteloso y no dejarse caer por la situación, a veces, de invasión del amarillismo”.

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, manifestó su “absoluto respaldo” a la Casa del Rey ante la posibilidad de que el Congreso investigara las presuntas irregularidades sugeridas en las grabaciones. Casado acompañó su defensa de la Corona arremetiendo contra Unidos Podemos, partido que desde su punto de vista lleva “ya demasiados años difamando y criticando a una institución que hace una labor impecable”. Para el candidato, “la honestidad y honorabilidad” de la Casa del Rey “está por encima de cualquier otra condición”.

Ciudadanos, por su parte, consideró que es la justicia la que tiene que dar una respuesta a las acusaciones. “La justicia española ha demostrado que todos somos iguales ante la ley y en este caso tendrá que hacer lo mismo”, valoró el diputado Toni Roldán la pasada semana.