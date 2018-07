La guerra sucia contamina las primarias del PP

El presidente de la comisión organizadora del congreso del PP, Luis de Grandes, junto al cartel oficial del cónclave. En video, sus declaraciones. Chema Moya EFE

Un vídeo difundido en redes y por whatsApp ha subido este viernes -a una semana del congreso en el que el PP elegirá al sucesor de Mariano Rajoy-, aún más la tensión entre los candidatos de las primarias. Pablo Casado no lo ha colgado en su cuenta, y su equipo se desmarca de él, pero el vídeo, titulado Cuéntame cómo vais a renovarnos (sonando de fondo la canción de la serie), es un ataque evidente a su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, así como a sus principales valedores: Javier Arenas, Cristóbal Montoro (que aparece junto a Rodrigo Rato y entre titulares de subidas "feroces subidas de impuestos") o Celia Villalobos (incluyendo las imágenes en las que abronca a su chófer).

El presidente del comité organizador del congreso, Luis de Grandes, se ha referido al vídeo, sin citarlo. "Me ha llegado algo sobre una elevación de tono, pero aún no puedo valorarlo. Si se pasan, se puede hacer algún tipo de advertencia", ha dicho esta mañana en una rueda de prensa para informar de los preparativos del congreso. De Grandes ha admitido "pullazos y rencillas" entre los candidatos. "Se están peleando por el último compromisario", reconoció. Finalmente, tras atender impugnaciones de ambas candidaturas, se han reducido a 3.082. La cifra provisional que había distribuido el PP estos días era de 3.184. Una de las comunidades que pierde compromisarios es Madrid.

Sin consenso para el debate

De Grandes no ha querido descartarlo del todo, pero lo más probable es que no haya debate entre candidatos como solicitaba el vicesecretario. "No es una exigencia reglamentaria", ha recordado el presidente del comité organizador del congreso popular. "En este momento no hay consenso para celebrarlo y el tiempo se va". Si, como parece, no se ponen de acuerdo antes del lunes, no lo habrá. De Grandes reconoció que las opiniones que ha recogido estos días creen que "puede hacer más daño que otra cosa".

El ganador de las primarias se conocerá el próximo sábado 21 de julio a las 13 horas. El comité organizador ubicará cabinas y sobres para garantizar la privacidad del voto de los compromisarios y evitar "miedos escénicos", en palabras de De Grandes, que ha insistido en que esa privacidad no había sido una reclamación de los candidatos, sino una decisión unánime del comité organizador. El día anterior, el viernes 20 de julio, Mariano Rajoy pronunciará un discurso. "Estamos muy orgullosos de él y no tenemos ningún inconveniente en reconocer que queremos que ese día sea protagonista. Ha mostrado una grandeza sin parangón en la vida política española al marcharse a la vida privada renunciando a privilegios", ha declarado el presidente del comité organizador del congreso.

A una semana del cónclave, De Grandes admitió que "parece difícil" llegar con una lista única. "Y no me asusta", ha añadido. Sí ha recordado que quien dijo que sería "una aberración" que los compromisarios corrigieran el voto de los afiliados, "ahora dicen que viva la segunda vuelta".