Cospedal se ve con Santamaría pero cede apoyos a Casado

Los candidatos a presidir el PP tratan de movilizar apoyos entre los 3.184 compromisarios que decidirán en el congreso de los próximos 20 y 21 de julio. Casado dice contar con más de 2.100 votos, entre ellos buena parte de los apoyos de Cospedal, eliminada en la primera vuelta. Sáenz de Santamaría asegura que el vicesecretario se va a “llevar sorpresas”, pero no quiso revelar el contenido de su charla con la número dos del partido — “es una conversación privada”, dijo— y se limitó a afirmar que el encuentro había sido “muy cordial”.

Rostros muy conocidos del equipo de Cospedal, como la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina, se han pasado al equipo del vicesecretario. “A nadie se le escapa que he estado aquí y en otras provincias de Castilla y León apoyando a Cospedal”, justificaba este jueves, en un acto de campaña de Casado en Valladolid. “Pero en este partido de vuelta quiero agradecer a Pablo que me llamara. Me siento muy cómoda apoyándole para la presidencia del PP. Ahora toca charlar con los compromisarios de Castilla y León”. También Carmen Riolobos, vicesecretaria de comunicación del PP de Castilla-La Mancha, trabaja ahora reclutando apoyos para Casado.

Al tiempo, el nivel de enfrentamiento público entre los candidatos multiplica los llamamientos a la candidatura única, esto es, a que Casado renuncie para que en el congreso solo se presente la lista más votada en la primera vuelta: la de Sáenz de Santamaría.

El factor Galicia

Este jueves lo hizo el europarlamentario Esteban González Pons, y el día anterior José Manuel Barreiro, el portavoz popular en el Senado. Barreiro se puso, además, como ejemplo, ya que en 2005, en la recta final del proceso para elegir al sucesor de Manuel Fraga al frente del PP gallego, decidió integrarse en la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, que tenía más avales.

Galicia es el uno de los territorios que más compromisarios aporta a la votación en la que se elegirá al sucesor de Mariano Rajoy en el congreso. Casado estuvo el miércoles en esa comunidad, y Sáenz de Santamaría irá este fin de semana. La tensión entre los candidatos también ha diluido las posibilidades de un debate entre ambos porque la dirección del PP no está precisamente entusiasmada por la idea de ese enfrentamiento público. Este jueves volvieron a la carga: “Dejemos de hablar de hombres, mujeres, jóvenes o viejos; el PP no puede seguir en funciones”, declaró Casado. “No pido el voto por ser mujer”, respondió Sáenz de Santamaría.

El vicesecretario insiste en que jugará el partido hasta el final. La exvicepresidenta ya ha charlado con él varias veces por teléfono, pero quiere sentarse con Casado para “hablar largo y tendido” y hacer un “diagnóstico” de “qué es lo mejor” para el PP.