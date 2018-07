Muere Gerardo Fernández Albor, expresidente de la Xunta de Galicia

Afable, católico, piloto de aviación en la Luftwaffe alemana durante la II Guerra Mundial, médico, galleguista de derechas forjado a la sombra de la intelectualidad gallega de los años 50 y 60 que orbitaba en torno a Piñeiro, García-Sabell y Penzol, Gerardo Fernández Albor, primer presidente de la Xunta de Galicia (por Alianza Popular ) tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, falleció este jueves a la edad de 100 años en Santiago de Compostela.

Escasamente dotado para la estrategia, Albor apenas se metió en política durante su mandato,entre 1982 y 1987. Su talante apacible, poco dado a inmiscuirse en las áreas de sus conselleiros, lo puso, de hecho, fuera de la Xunta. Su vicepresidente entre los años 1983 y 1986, Xosé Luis Barreiro Rivas, orquestó una rebelión interna contra él (presentó su dimisión junto con varios conselleiros) a la que el entonces sexagenario Albor se enfrentó con el respaldo de un muy joven Mariano Rajoy con el que sustituyó al “traidor” con el respaldo explícito de Manuel Fraga desde Madrid.

“Mientras el Parlamento no me lo pida yo no puedo dimitir”, anunció en aquel momento Albor a los conselleiros que pedían su cabeza. Acabó echándolo una moción de censura -la primera de la autonomía española que se cobró un gobierno- presentada en septiembre de 1987 por los socialistas liderados por Fernando González Laxe con el respaldo de Coalición Galega (partido en el que recaló Barreiro con otros disidentes de AP) y del PSG de Camilo Nogueira. El único diputado que se abstuvo -junto al presidente del Parlamento, el popular Tomás Pérez Vidal- fue el diputado del BNG Xosé Manuel Beiras. Arrojado del poder autonómico, pasó a ocupar escaño de eurodiputado durante una década, entre 1989 y 1999.

La carrera de Albor en la Xunta acabó marcando un modo de hacer política en Galicia, en donde los giros a la izquierda han sido escasos y breves frente a un PP que ha intentado apropiarse de un sentimiento autonomista, cuyo mayor referente ha sido Manuel Fraga, que llevó al discreto Fernández Albor a citar al republicano catalán Lluís Companys en su discurso de despedida al frente de la Xunta: “Volveremos a luchar, volveremos a sufrir y volveremos a vencer”, arengó a los suyos. Lo hicieron sobradamente.

El pasado septiembre, con los 100 años ya cumplidos, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy lo reconoció con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.