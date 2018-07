Sánchez dice que “lo importante” es que Puigdemont será juzgado en España

“Lo importante es que los involucrados [en el proceso secesionista] tienen que ser juzgados por tribunales españoles y eso va a ocurrir”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia con estas palabras a la decisión del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein de extraditar al expresident Carles Puigdemont solo por el delito de malversación y no por el de rebelión. Sánchez no ha querido salirse de esa consideración, alegando que “las resoluciones judiciales no se califican, se respetan”.

En sus primeras declaraciones sobre la entrevista que el pasado lunes mantuvo en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido que las posiciones de ambos están muy alejadas, ya que él defiende el autogobierno y este último la autodeterminación, pero ha subrayado que lo importante es “empezar a dialogar” para ver “a dónde puede llevar” ese camino.

Ha advertido que un conflicto que se ha estado gestando durate años no se va a solucionar “ni en día, ni en dos meses ni en cinco”, pero ha subrayado que lo importante para los ciudadanos catalanes, “voten lo que voten”, es tener un gobierno que se ocupe de sus problemas. En esta línea, ha destacado la importancia de que se ponga en marcha la comisión bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde 2011.

Ante el anuncio de Torra de que planteará la celebración de un referéndum en su próxima reunión, ha pedido a la Generalitat que actúe “de manera generosa” y evite poner por delante los temas de desacuerdo. Por su parte, ha asegurado que afronta este problema con “dedicación, paciencia, sosiego, determinación y diálogo”.