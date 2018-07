El comité de prevención del tabaquismo quiere que se prohíba fumar en playas y espacios naturales

"El plan a es dejar de fumar. No podemos dar el mensaje de que no se puede". La presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Regina Dalmau, es tajante. A su organización le preocupan mucho actuaciones de las tabacaleras que promueven productos como los cigarrillos electrónicos o los nuevos dispositivos que calientan , pero no queman el tabaco como alternativas para quienes no pueden dejar de fumar.

"No digo que en algún caso el médico no deba plantearlo, pero será solo en casos extremos. En España todavía fuma el 22% de los adultos, cuando lleguemos al 2% como entre los médicos australianos será la hora de debatirlo", ha dicho Francisco Rodríguez Lozano, presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo.

En una jornada el lunes en Madrid organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) con patrocinio de Phillip Morris Science, varios médicos –Vivencio Barrios, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Josep Maria Ramon Torrell, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) y responsable de la Unidad de Tratamiento del Tabaquismo y Néstor Szerman, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual– dijeron que habían atendido a pacientes fumadores a los que, ante su negativa o incapacidad para dejar de fumar, les habían aconsejado que probaran con estos dispositivos. "Puede ser que en la clínica haya un caso así, pero el mensaje de salud pública debe ser que se puede dejar de fumar", insistió Dalmau.

Los motivos para esta oposición son, fundamentalmente, que estos dispositivos no son inocuos -aunque aceptan que pueden ser menos perjudiciales-, y que pueden actuar como una puerta de entrada al tabaquismo para jóvenes. "Es cierto que en el aparato que no quema el tabaco, no se produce alquitrán, pero sí hay nicotina, que causa problemas cardiovasculares", ha insistido Rodríguez Lozano.

Además, hay otro factor: que estos productos los fabrica la propia industria tabacalera. Javier Ayesta, responsable del manifiesto para endurecer las políticas contra el tabaco, fue contundente: "No nacimos ayer. Sabemos de dónde venimos. Lo de la reducción de daños lo hemos oído más veces. En los cincuenta, con los filtros. Es verdad que disminuían hasta un 50% el riesgo, pero, con ese mensaje, las ventas se dispararon. Luego fue con los productos bajos en nicotina y alquitrán, que eran un bluf; tanto, que la UE prohibió usar ese mensaje".

Phillip Morris aduce que, precisamente por eso, está intentando conseguir que la Agencia estadounidense para la Alimentación y los Fármacos (FDA) dé el visto bueno a sus productos con la calificación de menos peligrosos. De momento, la agencia ha admitido que emiten menos sustancias nocivas, pero ha pedido pruebas de que se reduce el daño para la salud.

El debate sigue abierto. La Organización Mundial de la Salud ha advertido a los agentes sanitarios para que no colaboren en actividades de las tabacaleras (por eso no acudieron a la jornada del lunes), pero, a la vez, mantiene la puerta abierta al uso de estos productos si demuestran su eficacia.