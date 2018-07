La extradición de Puigdemont, últimas noticias en directo

En vídeo, declaraciones de Pedro Sánchez. VÍDEO: QUALITY

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha decidido este jueves extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de malversación de fondos públicos pero no por el de rebelión, al entender que las actuaciones de los independentistas alemanes "no alcanzaron la magnitud de la violencia necesaria". “La acusación de malversación de fondos público es aceptable, la extradición por la acusación de rebelión no es aceptable”, indica el tribunal el Estado federal de Schleswig Holstein en un comunicado. La entrega a España solo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana. En todo caso, la decisión del tribunal no es firme y es muy probable que los abogados de Puigdemont, como ya han sugerido esta mañana, presenten recurso ante instancias judiciales superiores para rebatir también la existencia del delito de malversación. Tampoco se establecen fechas concretas ni un periodo en el que deba llevarse a cabo la entrega. Sigue en directo las reacciones a esta decisión de la justicia alemana.