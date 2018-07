Rescatada una niña de cinco años que colgaba del balcón de un octavo en Málaga

La niña, en el balcón de un octavo. Foto: EP | Vídeo: EPV

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Málaga han rescatado este miércoles por la tarde a una niña de cinco años que estaba colgada por la parte exterior de un balcón de su casa, situada en una octava planta de un bloque de viviendas de la calle Virgen de Belén, en el distrito de Carretera de Cádiz de la capital. La pequeña se encontraba sola en la vivienda, que estaba cerrada con llave. Según las primeras indagaciones, la madre había salido del domicilio con sus otros ocho hijos (de entre dos y 11 años) e inicialmente los hechos se achacarían a un despiste. En este caso no se han encontrado indicios de criminalidad, apuntan fuentes policiales.

La madre ha explicado que decidió salir a hacer unos recados y que pensó que la acompañaban sus nueve hijos. Según ha contado al Diario Sur, a la de cinco años le entró sueño, mientras todo el grupo terminaba de prepararse dentro de la casa, y se dirigió a una de las habitaciones para seguir echando la siesta. Por eso estaba sola en casa.

La mujer no se dio cuenta de lo que pasaba hasta que regresaba de la compra y vio el revuelo que había montado alrededor de su bloque. "¡Es tu hija", le dijo una vecina, mientras miraba a la niña encaramada a la barandilla del balcón de la octava planta. "Me quedé en shock durante unos segundos. No podía ser. ¿Cómo iba a ser mi hija si yo había salido con todos de la casa?", ha explicado la madre.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir varios avisos pasadas las ocho de la tarde de vecinos que vieron a la niña encaramada en el balcón. Se movilizó entonces a personal de Bomberos y de la Policía Nacional. Numerosas personas del barrio se congregaron en la calle y estuvieron pendiente de la pequeña, que permaneció agarrada a la barandilla hasta que fue rescatada por uno de los bomberos.

Para realizar esta operación, los efectivos tuvieron que desplegar una escala de 30 metros. Prácticamente se llegó al tope de su recorrido, han explicado fuentes de los bomberos. Un vídeo grabado por un vecino permite percibir el efecto látigo de la escala, lo que indica que se encontraba en los últimos metros de su recorrido. El rescate culminó con éxito y el agente pudo llegar hasta la niña y ponerla a salvo junto a él en la cesta.

Esta autoescala de 30 metros es la de mayor longitud que opera actualmente en Málaga. El Cuerpo de Bomberos dispone de un vehículo con un brazo articulado de 42 metros, equivalente a 13 plantas de un edificio, pero está averiado desde hace algo más dos años. La falta de operatividad de este medio ha suscitado continuas críticas de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento y de los sindicatos de los Bomberos.