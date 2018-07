Así está la legislación sobre delitos sexuales en Bélgica, Alemania y Reino Unido

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar la interpretación de los jueces y situar como clave de los delitos sexuales la falta de consentimiento expreso de la víctima. La vicepresidenta ha señalado que su propuesta se inspira en parte en la ley sueca sobre violencia sexual. Además de en Suecia, el consentimiento es el eje central de las normativas de países como Alemania o Reino Unido.

Bélgica

Tres categorías: engaño, violencia o coacción

El código penal belga denomina violación a "todo acto de penetración sexual, de la naturaleza que sea y por el medio que sea, cometido sobre una persona sin su consentimiento". El texto legislativo no afirma expresamente que en caso de que la víctima guarde silencio se considera automáticamente que no ha habido consentimiento y que por tanto es violación, pero da un amplio margen de interpretación a los jueces: indica que no existe consentimiento cuando hay violencia, coacción o engaño, tres categorías en las que caben valoraciones subjetivas.

Según la interpretación de la ley que hace la Federación de Centros de Planificación Familiar belga, la falta de consentimiento también incluye el silencio. Por ejemplo, "cuando la persona no es capaz de mostrar rechazo ni desacuerdo porque está ebria, drogada o dormida, o porque sufre una discapacidad mental que le impide hacerlo".

Alemania

Negar con palabras o con lágrimas

El Parlamento federal alemán aprobó en 2017 una ley, bautizada con el nombre de No es No, que endurece las penas para los delitos sexuales. Castiga con prisión a quien fuerce a una persona contra su voluntad manifiesta, aunque no medie violencia o amenaza de ella. Esa falta de voluntad manifiesta podrá haber sido expresada verbalmente o de otro modo, como las lágrimas.

Se fijan penas de hasta cinco años de cárcel (esta pena máxima se aplica cuando el agresor utiliza un arma, causa daños físicos considerables o pone en peligro la vida de la víctima), que incluyen los casos en los que se haya empleado algún medio -como una droga- que impida a la víctima mostrar su voluntad.

La ley también castiga las acciones cometidas contra la voluntad de una persona que no puede defenderse porque su condición física o mental se lo impide, y las que aprovechan el factor sorpresa.

Reino Unido

Sin libertad para elegir no hay consentimiento

Los delitos de agresión sexual o violación en Reino Unido se basan en la falta de consentimiento, tácito o explícito, de la persona agredida, y no exigen que exista violencia física.

La ley (aplicable en Inglaterra y Gales, con leyes equivalentes en Irlanda del Norte y Escocia) distingue entre violación y agresión sexual, en función de con qué se realiza la penetración no consentida. La clave para ambos delitos es la intencionalidad del agresor y la falta de consentimiento de la víctima.

La persona consiente "si acuerda por su propia elección y tiene la libertad y la capacidad para hacer esa elección". Se considera que una persona no ha prestado consentimiento a la relación sexual si está inconsciente, drogada, secuestrada, sometida a amenazas o al miedo de sufrir un daño grave. Es a la fiscalía a la que corresponde probarlo ante el juez.

Información elaborada por Enrique Müller (Berlín), Pablo Guimón (Londres), y Álvaro Sánchez (Bruselas).