Congreso y Senado activan el concurso de RTVE para limitar el consejo del Gobierno

Uno de los objetivos del decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado 22 de junio para relevar la cúpula de RTVE, cuyo mandado había caducado, era forzar al PP y a Ciudadanos a desbloquear el concurso público después de que ambos partidos hubiesen alterado la composición pactada con el resto de formaciones del comité asesor. Este martes las Mesas del Congreso y del Senado, dominadas por estos dos partidos, han corregido la línea marcada por el decreto ley y por unanimidad han ratificado las bases del concurso público, que en unos tres meses puede ser una realidad.

Con la aprobación por unanimidad del concurso público recogido en la nueva ley de RTVE para renovar el consejo de administración se limita al máximo el mandato de los consejeros provisionales que PSOE, Unidos Podemos y el PNV han pactado a partir del decreto ley en el Congreso y el Senado. Los consejeros provisionales que el Senado no pudo elegir por no tener el aval de cuatro grupos serán nombrados este jueves en segunda votación, después de que este martes no logren el respaldo de dos tercios del Congreso.

Superado el trámite, Tomás Fernando Flores, Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino, Víctor Sampedro Blanco, Juan Tortosa, Fernando López Agudín, Ana Isabel Cerrada y Josep Lluís Micó conformarán el consejo asesor provisional de la corporación. Si el jueves se incluye la elección de Flores como presidente del consejo de administración, será necesario aún otro pleno en la próxima semana para formalizar su nombramiento con una segunda votación por mayoría absoluta. Entre el Congreso y el Senado habrán necesitado siete plenos para sustituir un consejo que puede durar poco más de 60 días.

El decreto ley del Gobierno paralizó la aprobación del concurso público en la Mesa del Senado, después de que la Mesa del Congreso, en una alianza entre el PP y Ciudadanos, modificara el reparto de miembros del comité asesor previsto en el documento pactado entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. En esa reunión, en la que estos dos últimos partidos se negaron a votar por sentirse traicionados, PP y Ciudadanos se aseguraron la llave para seleccionar al presidente de RTVE con siete de los 13 consejeros. El texto del decreto devuelve la composición original al comité asesor, un órgano clave en la criba de los candidatos al consejo de administración y a la presidencia.

Según el decreto ley, el comité de expertos tiene que estar formado por un representante de cada grupo parlamentario representado en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y, adicionalmente, cada miembro de este órgano (que suma 39 diputados y senadores) podrá proponer a su vez la designación de otra persona, siendo nombradas aquellas que hayan sido propuestas, al menos, por otros cuatro miembros. El número de miembros está por cerrar. Según el PP, este sistema rompe la mayoría de la Comisión Mixta de RTVE en el Congreso, en la que el PP y Ciudadanos tienen 21 de los 39 miembros. PSOE y Unidos Podemos, por el contrario, consideran que es más representativo al asegurar la presencia de los partidos minoritarios.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha manifestado que el concurso público para renovar al consejo de administración de RTVE está listo “a partir de hoy mismo”. El documento aprobado también corrige el modo de calificar a los candidatos al consejo, que ya no será por puntos sino solo por idoneidad. Tras su publicación en el Boletín de las Cortes empezarán a correr los plazos para los ajustes parlamentarios y se abrirá un plazo de seis días para que se presenten las candidaturas a cubrir el consejo de administración de la corporación. Diez días después se nombrarán los miembros del comité de expertos que tienen que evaluar las candidaturas. Las Mesas han acordado que los plazos sean de días naturales, por lo que el mes de agosto será hábil a esos efectos.