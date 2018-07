Marlaska anuncia refuerzos “inmediatos” para luchar contra el narco en Cádiz

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2d), durante su visita a la localidad gaditana de La línea de la Concepción. En vídeo, declaraciones del ministro. EFE A. CARRASCO RAGEL

Al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska ya no le cabe duda de que el narcotráfico en el Campo de Gibraltar es “un problema” y no un hecho aislado, como aseguraba su predecesor en el cargo, el popular Juan Ignacio Zoido. Y tiene conciencia de ello no solo porque se lo ha podido escuchar a mandos policiales, asociaciones antidroga y siete alcaldes de la zona en la reunión que ha mantenido en el palacio de congresos de La Línea de la Concepción la mañana de este lunes. Sino porque la cita se ha celebrado a escasos metros de donde, al amanecer, la policía ha tenido que frustrar a tiros un alijo de hachís.

“Aquí va a haber todos los medios personales y materiales para garantizar la seguridad e investigaciones”, ha asegurado Marlaska, al término del encuentro. El ministro ha evitado concretar las cifras en las que se materializará este refuerzo ni los tiempos. Sin embargo, ha asegurado que será “de inmediato”. “Hay un problema. No hay que exagerar, pero es evidente que hay un problema”, ha puntualizado el titular de Interior.

Después de dedicar su primer viaje nacional a la inmigración en Algeciras este pasado jueves, Grande-Marlaska ha regresado a la provincia de Cádiz este lunes con la intención de trasladar un mensaje claro: “Hemos venido para garantizar el estado de Derecho (…). El principio de autoridad se mantiene”. Sin embargo, ha reconocido que existe la necesidad de fortalecer dos pilares policiales básicos, la seguridad ciudadana y las investigaciones patrimoniales que acaben con los delitos económicos que están vinculados al narcotráfico, como el blanqueo de capitales.

“Lo digo como juez con 30 años de experiencia. Si a estas mafias no se les ataca a sus fuentes de financiación o sus beneficios lo tenemos difícil”, ha asegurado el ministro en una rueda de prensa posterior a la reunión. Para acabar con la impunidad del narco, Marlaska ha explicado que “se van reforzar las plantillas en términos de necesidad”. Por ello, desde Interior ya se ha solicitado a Policía Nacional y Guardia Civil que les proporcionen los datos sobre los agentes que necesitan en la zona. “Quizás los catálogos se tengan que ampliar”, ha puntualizado el ministro.

Mientras que estos anuncios se cristalizan en un conjunto de medidas concretas, Grande-Marlaska ha asegurado que “en un corto espacio de tiempo” entrará en vigor la prohibición de las embarcaciones semirrígidas empleadas para alijar droga, conocidas como narcolanchas. La medida fue una de las anunciadas por el anterior Gobierno del PP y que quedó pendiente de ejecutarse. El proyecto, dependiente del Ministerio de Hacienda, contempla la modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando para incluir la limitación de uso de determinados modelos de semirrígidas, caracterizados por una eslora mayor a los 10 metros y con varios motores fueraborda.

Plan integral

Marlaska ha presidido un encuentro con mandos policiales tanto nacionales como territoriales de Policía Nacional y Guardia Civil; la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez; la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. A ellos se han sumado los siete alcaldes de la zona del Campo de Gibraltar afectados por el narcotráfico y representantes de las asociaciones antidroga. El despliegue viene porque, a juicio del ministro, hay que “acreditar que esto incumbe a todos, Gobierno, Junta de Andalucía y administración local”.

Es el mensaje que ha trasladado a Francisco Mena, presidente de la federación antidroga Nexos, presente en la cita de este lunes. “Salimos contentos porque coincidimos en que hay que recuperar el principio de autoridad con más medios, que hay que investigar el dinero sucio con más unidades de investigación y que hace falta un plan integral que no supongan solo medidas policiales”, ha explicado Mena a la salida del encuentro. Poco después el ministro ha asegurado que, en poco tiempo, se anunciarán novedades en torno a este plan integral que “afecta a otros ministerios”.

La idea es elaborar un conjunto de medidas educativas, económicas o sociales que ofrezcan alternativas al narcotráfico en una zona donde las tasas de paro rondan el 30%. Mena ha recordado cómo es necesario trabajar “en los centros educativos para evitar el absentismo y el fracaso escolar”, como uno de los ejemplos de medidas que propondrán en los próximos días. De hecho, Marlaska ha solicitado que en el plazo “de esta misma semana”, como ha explicado el responsable de Nexos, las asociaciones antidroga envíen estas y otras propuestas al Gobierno para estudiar su aplicación.