Ciudadanos prepara el terreno para las elecciones autonómicas en Andalucía

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha ratificado este lunes el calendario y los plazos de las primarias para elegir a su candidato a presidir la Junta de Andalucía. La dirección del partido de Albert Rivera convocó las elecciones internas el miércoles pasado. Las votaciones se celebrarán de manera telemática los días 14 y 15 de julio y, además del aspirante a gobernar la Comunidad, también se elegirán a los cabezas de lista de Cádiz, Almería, Málaga Sevilla, Córdoba y Granada, donde la formación naranja cuenta con más de 400 afiliados.

El previsible adelanto electoral en esa comunidad autónoma obliga a Ciudadanos a relanzar la marca en Andalucía y a consolidar a su candidato. Los de la Junta serán los primeros comicios a los que se enfrente el partido de Rivera tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Allí, la formación deberá revalidar con votos las buenas perspectivas que le vaticinaban las encuestas y constatar si los cambios políticos le han pasado o no factura.

Así son las primarias en Andalucía Ciudadanos cuenta con 5.697 afiliados en Andalucía. Para votar en sus primarias no se necesitan avales, solo tener una antigüedad como afiliado de nueve meses y estar al tanto del pago de las cuotas. A partir del día 10 a las ocho de la tarde y hasta el día siguiente a la misma hora, todos los aspirantes podrán presentar sus candidaturas y se podrá hacer campaña hasta el sábado 14. Ese mismo día. a las ocho de la tarde, comenzará la votación telemática que durará 24 horas. El procedimiento es sencillo: se entra a la web del partido con una clave y se vota.

Ciudadanos se suma así a la senda de las primarias para seleccionar aspirantes de cara a las elecciones autonómicas andaluzas (el proceso de Podemos concluye justo el 16), en lo que se considera como un movimiento estratégico para preparar el terreno ante el cada vez más probable adelanto de esos comicios al próximo otoño. “Existe la posibilidad de que se convoquen a finales de agosto o primeros de septiembre. Y en agosto es imposible hacer nada”, sostiene su secretario general, José Manuel Villegas.

De momento, Juan Marín, el actual portavoz de Ciudadanos en Andalucía, es el único que se ha postulado públicamente como candidato a la Junta. Él se enteró de la convocatoria de primarias a la vez que el resto de militantes del partido. La premura de los plazos obliga a una campaña fugaz de apenas siete días, una circunstancia que para muchos allana el camino de Marín al impedir que pueda afianzarse alguna otra alternativa entre los militantes en tan pocos días, pero que, también, limita el debate y el afloramiento de discrepancias. La formación naranja ha sido tradicionalmente poco dada a tener primarias competitivas para altos cargos y, ante la trascendental cita de las elecciones autonómicas en esta Comunidad, el partido no puede permitirse dar la sensación de división o debilidad.

Marín defiende el modelo, incluido en los Estatutos del partido. “Nuestras primarias no son exprés, son telemáticas, del siglo XXI. Los afiliados y el conjunto de Andalucía me conocen, pero en esta Comunidad todos somos conocidos y no creo que esto, a priori, sea una ventaja, porque en estos años también he desarrollado una labor de gestión y si consideran que no lo he hecho bien, también puede perjudicarme”, explica Marín en conversación telefónica.

En su momento, sonó con fuerza la posibilidad de que el diputado provincial por Granada, Luis Salvador, muy cercano al secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hevia, pudiera aspirar a dirigir al partido en Andalucía. “En Ciudadanos hay un solo proyecto político y en las primarias hablamos de decidir qué persona queremos que lo dirija, pero ningún candidato tiene que explicar a un militante qué piensa del modelo de financiación, de la gestación subrogada o de la unidad de España, porque todos pensamos lo mismo”, señala Marín. Por su parte, Salvador, en su comunicado confirmando que renunciaba a presentarte como oponente del actual portavoz, insistió en lo mismo: “Ciudadanos es un partido que mantiene una unidad como ningún otro (no la hay en el PP, no la hay en el PSOE). Evidentemente, no puedo prestarme a ser el medio que se interprete que visualiza una desunión interna que en este momento no existe y que nos dañaría de cara a las próximas elecciones en lugar de beneficiarnos”.

Desde la dirección del partido se ha cuestionado en algún momento la idoneidad de Marín para liderar a la formación ante el temor de que se le pudiera considerar demasiado asociado a Susana Díaz y al PSOE, una circunstancia que no avala el discurso del cambio que impulsa Ciudadanos. La trayectoria al frente del partido, sacándolo adelante de la nada, y los datos de las encuestas que sitúan a la formación como segunda fuerza en la Comunidad por delante del PP, avalan a Marín. Además, a la hora de diseñar la estrategia política de la formación en Andalucía, el dirigente territorial siempre se ha ceñido a lo que Rivera ha ordenado. A su favor, además, cuentan las medidas que ha logrado arrancar al Gobierno de Díaz. “La nueva forma de entender la fiscalidad y el modelo productivo es de Ciudadanos. Nunca ha habido en Andalucía una bajada de impuestos como la que se ha logrado en estos años, la tasa de paro ha bajado como nunca, el PIB nunca ha estado tan alto, se ha incrementado el presupuesto en política social… Además hemos sido el freno de la izquierda radical y los anticapitalistas”, enumera Marín.

Junto a Marín, el primer nombre en anunciarse para las primarias ha sido el de Javier Imbroda, ex seleccionador Nacional de baloncesto. El hermano del presidente de Melilla, el popular Juan José Imbroda, anunció a través de Twitter su candidatura por Málaga. Imbroda, amigo de Rivera desde hace cuatro años, se ha convertido en el primer fichaje de Ciudadanos para las elecciones andaluzas y ya ha empezado a perfilar su equipo, en el que irá como número dos, la magistrada María José Torres. Tanto el líder de Ciudadanos como Marín dieron la bienvenida al nuevo aspirante que sustituirá a María del Carmen Prieto, que abandonó la formación en marzo del año pasado con agrias críticas por lo que consideraba complacencia del partido con el PSOE.

El consultor político Fran Carrillo se ha postulado como candidato de Ciudadanos por Córdoba. Para las dos únicas provincias donde no habrá primarias por no contar Ciudadanos con el número mínimo de militantes para celebrarlas, Jaén y Huelva, la dirección de la formación ha elegido, respectivamente, a dos independientes: Mónica Moreno, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía; y Rocío Ruiz, directora del Instituto de Educación Secundaria Pérez Mercader de Aljaraque.

Entrevista a Javier Imbroda: “Vengo a aportar mi mentalidad competitiva” Javier Imbroda. JAVIERIMBRODA.COM Javier Imbroda (Melilla, 1961), es el último fichaje de Ciudadanos para las elecciones andaluzas. Hermano del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el popular Juan José Imbroda, el ex seleccionador nacional de baloncesto no es ajeno a la política ni tampoco a la formación naranja. Conoce a Albert Rivera desde hace cuatro años y ha intervenido en algunas iniciativas del partido, como la plataforma La España ciudadana, de la que forman parte, entre otros, el Nobel Mario Vargas Llosa. A lo largo de toda la conversación con EL PAÍS, se desliza su espíritu combativo y ambicioso forjado durante años en la élite de la alta competición. Pregunta: ¿Por qué se ha decidido ahora a dar el salto a la política? Respuesta: Lo que me anima, además de mi relación con Albert, es que creo que ahora más que nunca, España necesita de Andalucía. Se gobierna de cara al nacionalismo vasco y catalán y creo que va siendo hora de que Andalucía pueda liderar ese contrapeso. En Andalucía tenemos mentalidad de inclusión, no de exclusión. El PSOE lleva décadas gobernando y el PP décadas en la oposición sin dar con la tecla. Hay que tener nuevas ideas y los nuevos tiempos necesitan nuevas respuestas. Los partidos más tradicionales están anquilosados, no saben dar con esas respuestas, necesitan renovarse, es natural, esto forma parte de los ciclos. P. ¿Por qué de la mano de Ciudadanos? R. Los partidos más tradicionales están anquilosados, no saben dar con esas respuestas, necesitan renovarse, es natural, esto forma parte de los ciclos. Ciudadanos es un proyecto nuevo, con una mentalidad liberal de no contemplar el mundo que nos viene sino de actuar. El mundo en el que vivimos tiene raíces locales pero los desafíos son globales y no hay que tener la vista corta sino de largo recorrido. P. Hay quien opina que sus aspiraciones pasan por algo más que ser diputado regional por Málaga R. Yo a Ciudadanos vengo a aportar mi mentalidad competitiva, creada y formada en la alta competición. No digo ni que sí ni que no. Lo que no voy a alimentar es el discurso del refugio de Andalucía, porque ese es un discurso temeroso. Lo que sé es que no se le pueden poner puertas al tiempo. Quién iba a pensar que iba a haber moción de censura y que iba a salir adelante… Estaré preparado para lo que tenga que hacer y para ir a donde tenga que ir. P. ¿Cree que Ciudadanos ha salido tocado por no apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy? R. No comparto el desánimo. Ciudadanos no podía haber hecho otra cosa. Si la aritmética sale, pues sale. La competición acaba de empezar. La moción ha dado un Gobierno con inestabilidad, que no tiene apoyos y va a tenr que gobernar a fuerza de reales decretos, la peor forma posible. Ciudadanos compite contra grandes estructuras, pero la gente cada día está más informada y está más preparada. Es difícil, pero es una oportunidad de cambio.

Con información de Jordi Pérez Colome