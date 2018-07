Tezanos pide ser suspendido de sus funciones en la ejecutiva del PSOE

El nuevo presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha solicitado al PSOE ser suspendido en sus funciones en la ejecutiva federal del partido, en la que es responsable de Estudios y programas, según ha infomado la formación en un comunicado. El sociólogo deja el puesto en la dirección socialista una semana después de haber sido nombrado máximo responsable del instituto demoscópico para "preservar la buena imagen del CIS y su reputación institucional", dice el texto del PSOE. La decisión de Tezanos, que inicialmente no veía motivos para dejar su asiento en la ejecutiva, llega después de críticas de la oposición y del malestar en el sector porque su nombramiento politiza el organismo que publica las encuestas de intención de voto más importantes del país.

Tezanos ha enviado una carta al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la que argumenta que tras conocer "en detalle" las tareas y responsabilidades que implica la presidencia del CIS, y "sopesar las diferentes opiniones y criterios" entiende que debe dedicarse plenamente al trabajo al frente del instituto demoscópico "sin condicionantes". También ha presentado su renuncia a los ingresos y actividades académicas correspondientes a su condición de catedrático emérito de sociología de la UNED, porque cree que no debe cobrar dos sueldos.

El sociólogo no veía necesaria su renuncia al ser nombrado, como declaró a EL PAÍS la semana pasada. Entonces afirmó que no renunciaría a su puesto en la ejecutiva del PSOE y apeló a su profesionalidad como sociólogo. Tras conocerse este lunes su paso atrás, Tezanos ha insistido en que no entiende que suscite tanta controversia que un dirigente de un partido político presida el organismo. "No lo sé si es malo que un socialista sea presidente del CIS ¿si un comunista es presidente del CIS también es malo? ¡Y si es un podemita también será malo, como dicen algunos! ¿y un judío también sería malo? ¿o un gitano? ¡de qué estamos hablando!", se ha quejado Tezanos en los Cursos de Verano de El Escorial (Madrid) de la Universidad Complutense.

La comparación no tiene en cuenta que se critica su nombramiento porque, como dirigente del PSOE, puede tener un conflicto de intereses al supervisar la llamada "cocina" del CIS en la intención de voto que publica trimestralmente el organismo, esto es, la fórmula con la que el instituto elabora una proyección de resultados aplicando unas variables que no son públicas a los datos puros que arrojan sus encuestas.

Pero la presión ha forzado al catedrático a dejar de forma provisional sus responsabilidades en el PSOE. En el comunicado hecho público este lunes, Tezanos subraya su compromiso de trabajar en el CIS "de acuerdo a los más estrictos criterios propios de la deontología profesional y el rigor científico", como ha hecho a lo largo de su vida profesional, argumenta, con el máximo número de sexenios de investigación que es posible en un catedrático universitario.

Un periodo en el que, asegura Tezanos, ha quedado acreditada su "vocación y capacidad para trabajar de manera imparcial y objetiva" con personas de diferentes ideologías.

El Consejo de Ministros nombró el pasado viernes a Tezanos, responsable de las encuestas del PSOE desde junio de 2017, como presidente del CIS. Militante socialista desde 1973, Tezanos (Santander, 1946) es catedrático de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela y de la UNED y fue uno de los autores y coordinadores del proyecto político del hoy presidente del Gobierno para las primarias de mayo de 2017, “Por una nueva socialdemocracia”, en las que Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del partido. Desde junio de ese mismo año era responsable de las encuestas del PSOE y desde hace unos meses coordinador del programa marco del partido para las próximas elecciones autonómicas y municipales.