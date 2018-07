Sánchez y Torra exploran hoy los límites de su disposición al diálogo

Tras el diálogo de la reunión de hoy, con planteamientosmuy políticos por parte de Quim Torra, este propondrá pasar a la negociación de asuntos concretos que abordarían las comisiones y foros bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat. Es ahí donde Torra considera que se deben tratar los temas de carácter económico y social, como la mejora de la financiación o los posibles traspasos de competencias que desea el Govern, como el de las Cercanías catalanas o la Gestión única del aeropuerto de El Prat. Otro signo de buena voluntad que la Generalitat quiere resaltar es el nombramiento de sus representantes en estas reuniones, que aún no tienen fecha. Junts per Catalunya y ERC coinciden en que, aunque no haya un estado catalán, dedicarse a los asuntos del día a día es "hacer república". "Hacer república es hacer un país mejor", aseguró hace pocos días Artadi en una comisión parlamentaria.

En su última intervención en el Parlament, Torra recuperó el símil con Escocia y su referéndum pactado con el Gobierno británico en 2014, que finalmente descartó la independencia. "Esperamos la misma respuesta que dio el presidente David Cameron", aseguró el president. Sánchez dirá que no a esta posibilidad pero sin embargo sí podría tener la opción de dar alguna concesión a Torra en lo que respecta a la soberanía del Parlament. Levantar los recursos sobre las leyes de carácter social que el anterior Gobierno del PP llevó al Tribunal Constitucional es una de las posibilidades que Sánchez contempla, sobre todo porque el PSC los votó favorablemente en Cataluña. Se trata de medidas que ayudan a los catalanes en su conjunto, lo cual encajaría perfectamente en el discurso de Sánchez y Torra vería que se reconoce la soberanía del Parlament.