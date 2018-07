Casado reprocha a Saénz de Santamaría la gestión de la crisis catalana por el Gobierno de Rajoy

Las criticas a la forma en la que el PP aplicó el artículo 155 en Cataluña han marcado desde el primer día la campaña interna para suceder a Rajoy. María Dolores de Cospedal la arrancó en Barcelona, anunciando que le habría gustado una intervención más dura, y revelando que, siendo ministra de Defensa se desplazó hasta la capital catalana para vivir junto a los afiliados del partido la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. José Manuel García Margallo fue el primero en señalar sus discrepancias con la gestión de Sáenz de Santamaría, que encabezó la estrategia del Ejecutivo en Cataluña. Y ayer Casado incrementó esas críticas a la vicepresidenta, con la que se disputa el liderazgo.

“Me da tanta pena que después de lo que hemos visto en el Parlament, o con la economía, estemos hablando de censos, segundas vueltas…”, se quejó Casado sobre la polémica que ha generado la posibilidad de que los compromisarios populares alteren el resultado de las primarias y le den en el Congreso la victoria que no tuvo en las primarias.

“Si queremos volver al Gobierno, tenemos que volver a ser el partido de los 11 millones de votos. Y para sacar 11 millones de votos, lo de menos son las normas de un congreso, que están para cumplirse”, argumentó, intentando zanjar el debate. “Lo de más es decir a los españoles que vamos a cambiar algunas cosas, que si ha pasado lo que ha pasado es porque no aplicamos el 155 como había que aplicarlo; que la operación diálogo es un fracaso, la de Sánchez y la que hicimos nosotros [en alusión a la que dirigió Saenz de Santamaría], que lo que no puede ser es que Sánchez esté fiando todo a una estrategia judicial, como hicimos nosotros”, en alusión al recurso del Gobierno contra la resolución del Parlamento del pasado jueves que rarifica los objetivos secesionistas.

Sáenz de Santamaría llegó a abrir despacho en Barcelona para protagonizar la operación diálogo con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Pilotó la estrategia del Ejecutivo, incluido el recurso ante el Constitucional que impidió la investidura telemática de Carles Puigdemont. Y encomendó a uno de sus hombres de confianza, Roberto Bermúdez de Castro, el día a día de la administración intervenida.

“Hemos defendido la unidad de España con todas las consecuencias. Yo me he ido del Gobierno con una querella criminal del señor Torra y del señor Puigdemont por impedir que los independentistas presos volvieran al Gobierno”, contestó Santamaría a las críticas durante la campaña de las primarias. “Lo demás pueden ser discursos, esto es un hecho y no muy grato”. “Nuestra campaña ha sido y será en positivo. Nuestro adversario es Pedro Sánchez, no Casado”, dijeron ayer fuentes de su candidatura.

Casado, que ingresó en 2003 en las nuevas generaciones del PP, pasó a ser diputado autonómico en Madrid, llegó luego al Congreso y todavía es vicesecretario, busca presentarse como el candidato de las bases frente al aparato. Sáenz de Santamaría, vicepresidenta siete años con Rajoy, defiende la gestión de aquel Ejecutivo, pero en campaña pasa de puntillas por su labor en Cataluña.

En esa comunidad, precisamente, el PP libra ahora una batalla interna que transcurre en paralelo a la nacional. Xavier García Albiol, que solo logró cuatro diputados en las últimas autonómicas, el peor resultado de la historia del PP, quiere volver a la política municipal. Alejandro Fernández, que aspira a sustituirle y es presidente del partido en Tarragona, apoya a Casado, como sus homólogos de Lleida y Barcelona. Sáenz de Santamaría solo cuenta con la complicidad de Enric Millo, líder del PP de Girona y exdelegado del Gobierno en Cataluña.

En las elecciones internas, Casado tuvo más apoyo de los afiliados en tres de la cuatro provincias. Sáenz de Santamaría solo se impuso en Girona. “Pero los militantes del PPC votaron en función de lo que querían para el presente y el futuro”, intervino Albiol en Rac1. “No haría la interpretación de que ha habido un voto de castigo a la Operación Cataluña”.