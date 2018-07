Progresista sin látigo ideológico

La llegada de María José Segarra a la Fiscalía General del Estado ha levantado expectativas por el cambio que pueda suponer respecto a la actuación en el conflicto catalán. Los que la conocen no se atreven a aventurar si mantendrá la línea dura de sus antecesores (José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar), pero alguno no descarta “un golpe de timón”. “Es normal que quiera hacerlo, pero no va a haber un cambio radical, no puede haberlo”, dice un compañero.

Los fiscales consultados coinciden en que Segarra, poco amiga de aparecer en los medios de comunicación pero partidaria de informar con transparencia, no se dejará influir por presiones políticas. En Sevilla le tocó coordinar investigaciones contra el Gobierno andaluz, como los ERE y los cursos de formación, junto a la Fiscalía Anticorrupción. “Siempre ha sido muy respetuosa. Dependíamos orgánicamente de ella pero funcionalmente de Salinas [Antonio Salinas, ex fiscal jefe de Anticorrupción] y nunca se metió. Comentábamos, pero no daba órdenes”, comenta un fiscal Anticorrupción de la capital andaluza.