Casado empieza a buscar apoyos para disputar el mando del PP a Santamaría

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha comenzado a buscar apoyos desde el primer minuto para disputar la presidencia del partido a Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer jueves se le impuso por un margen de apenas 1.500 votos de los afiliados en las elecciones internas de la formación conservadora. Sáenz de Santamaría (36,9% de los votos) y Casado (34,3%) sobrevivieron a la disputada primera vuelta de las elecciones internas del PP, superando a María Dolores de Cospedal (25,9%), José Manuel García Margallo (1,17%), José Ramón García Hernández (1,15%) y Elio Cabanes (0,32%). El resultado permitirá al vicesecretario negociar para lograr el apoyo de los derrotados e intentar voltear el voto popular en el Congreso del 20 y el 21 de julio, que decidirán los compromisarios.

Casado cuenta desde ya con el apoyo de García Margallo. "Sin la menor duda apoyaré a Pablo Casado si me convence", ha dicho esta misma mañana en Antena 3, donde ha explicado que el final de campaña se ha polarizado mucho entre tres candidaturas" y eso le "ha perjudicado". Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que el que se llegue a una lista de consenso entre los dos precandidatos elegidos en las primarias a la Presidencia del PP es "una de las opciones y puede ser en teoría la que conduzca más a ese proceso de cohesión del partido", pero ha considerado que "no hay por qué demonizar o poner en negativo la otra alternativa de que haya dos candidatos, los dos que la militancia ha elegido". "Ahora no tengo claro mi voto. Yo ayer voté a la candidata [Cospedal] que creía que mejor reunía las condiciones para ser presidenta. Ahora toca escuchar", ha declarado a la cadena SER.

El presidente del PP balear, Biel Company, cree que "lo mejor para el PP" sería que tras los resultados de las primarias hubiera "una integración" de candidaturas para "intentar aglutinar una buena lista", una "responsabilidad" que considera que correspondería a la ganadora. En Baleares, Casado resultó ganador con 1.117 votos, seguido de Soraya Sáenz de Santamaría con 770 votos. Según recoge Europa Press, Company ha defendido que la "primera opción en democracia" debería ser siempre que el ganador sea quien deba "intentar liderar una lista unificada". También ha planteado que si dicha integración incluyese a la tercera candidata más votada, además de a Pablo Casado, supondría una amplia mayoría de los votos.

También se ha pronunciado el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ha pedido esta mañana a Santamaría y a Casado que sean plenamente conscientes de que España necesita, más que nunca, refundar el centro-derecha y el PP. Aznar, que ha hecho estas declaraciones tras clausurar el curso de la Fundación FAES en San Lorenzo de El Escorial, ha subrayado que es "absolutamente indispensable" la refundación del centro-derecha en España y, por consiguiente, la refundación de un PP "integrado, fuerte y con capacidad de desafiar riesgos", informa Efe.

Desde este viernes se abren dos semanas de negociaciones intensas para el Congreso Extraordinario del que saldrá el sucesor de Mariano Rajoy, que dimitió tras la moción de censura que le apeó de la presidencia del Gobierno el pasado 1 de junio. El exiguo margen con el que Sáenz de Santamaría se impuso a Casado en la votación de la militancia puede ser corregido por los compromisarios del partido en el congreso del 20 y el 21 de julio. Solo hay una cosa clara: el vicesecretario de Comunicación no se plantea aceptar la oferta para integrarse en el equipo de Sáenz de Santamaría y buscará el apoyo de los delegados de Cospedal, Margallo y García Hernández para ocupar el poder. Casado —al que aún persigue la sombra de la investigación sobre las inexactitudes de su currículo— quiere llegar hasta el final. Si no le convencen en los próximos días, habrá batalla hasta el último suspiro.

“Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de unidad e integración, y yo quiero que Pablo y yo se lo ofrezcamos”, dijo anoche Sáenz de Santamaría, que no descartó ofrecerle a Casado la secretaría general del PP a cambio de que ambos unan fuerzas. “Haré el máximo esfuerzo de generosidad”, prometió la exvicepresidenta del Gobierno. “Quiero abrir un diálogo muy amplio con Pablo”, aseguró. “Mi opción tiene el aval de haber sido la lista más votada por los afiliados y de haberlo sido en la mitad de las circunscripciones”, recordó, reivindicando su derecho a ganar el cónclave popular sin que los compromisarios corrijan el voto de las bases.

La propuesta de Sáenz de Santamaría fue interpretada por el equipo de Casado como una señal de la que victoria está a su alcance. El vicesecretario no intentó esconder su estrategia tras una intensa quincena en la que movilizó a las bases populares. Casado da por descontado que todos los delegados vinculados a Margallo y García Hernández le darán su apoyo en el congreso extraordinario. Y espera que Cospedal le ayude a voltear la decisión de los afiliados, sumando sus compromisarios a la causa de derrotar a Sáenz de Santamaría, rival y contrapeso interno de la secretaria general desde hace una década.

“Esta es la candidatura en la que cabe todo el mundo”, dijo el vicesecretario de Comunicación nada más conocer el resultado. “Yo he respetado las normas en todo momento, cuando me iban bien y cuando no. La doble vuelta es democrática, y es así como hay que decidir”, argumentó. “Los dos tenemos un resultado muy igualado y hay candidaturas que no han pasado que tienen muchos apoyos y líderes con los que me siento muy identificado”, siguió sobre los escasos 1.500 votos de diferencia entre los dos aspirantes. “Lo más justo es respetar las normas y dar la voz a muchos militantes a los que con esta segunda vuelta les gustaría opinar quién de los dos que han pasado les representa mejor”, añadió.

Esa es la carta que aún le queda por jugar a Cospedal en la partida por ocupar el poder en el PP. Su ascendiente entre los cargos orgánicos de la formación, labrado durante una década como secretaria general, le permitirá intentar redirigir el voto de los compromisarios que le son afines. Junto a ella, que también es presidenta del PP en la Castilla-La Macha, la clave para decantar el resultado la tendrán los delegados de Madrid, con el presidente Ángel Garrido al frente; Galicia, con Alberto Núñez Feijóo; Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco; Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla; y la Comunidad Valenciana, con Isabel Bonig.