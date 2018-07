La sorpresa de los alumnos del ‘caso máster’: “Sin estudiar y sacar esas notas... ¡qué gozada!”

Pedro Calvo, durante su declaración ante la juez.

Siete alumnos matriculados en el mismo máster que Cristina Cifuentes pasaron durante la mañana del 21 de junio por el juzgado de instrucción número 51 de Madrid para declarar como testigos en el marco de la investigación que cerca al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La magistrada, que indaga sobre las presuntas irregularidades en la concesión del título a la expresidenta autonómica, les mostró durante sus declaraciones las notas que supuestamente obtuvieron en las distintas asignaturas, ante la sorpresa de seis de ellos, que aseguraron que nunca lo supieron porque no llegaron a cursarlas, no hicieron trabajos y no fueron a clase. "'Joder, sin estudiar y sacar estas notas, ¡qué gozada!", exclamó uno al verlas.

Pedro Calvo, exsenador del PP y exconcejal fue uno de esos estudiantes. "Me resulta sorprendente e indignante cualquier calificación. Porque no me presenté a nada. Pero, bueno, por lo menos tengo un montón de sobresalientes", afirma ante la juez durante su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS —que publica este jueves el vídeo donde, por primera vez, se escucha parte de su testimonio—. Ante las preguntas de la magistrada, el exedil popular relata también que no pidió ninguna convalidación, pese a que su nombre consta en una lista de 10 personas —donde se incluye a Cifuentes— a los que se les convalidaron asignaturas con firmas falsas.

"Me habían advertido que podían existir estas actas, pero uno siempre conserva la esperanza de que no sea verdad", añade Calvo ante la juez, que le va enseñando las diferentes notas y que le dice: "Puede ver que, en estas actas, usted ha sido calificado con sobresaliente". "Por desgracia, no en todas. En esta tengo un aprobado", bromea entonces el exconcejal.

Elena Gismero, otra de las alumnas, declara en la misma línea ante la magistrada y asegura que no supo que había aprobado las asignaturas hasta que saltó el escándalo de Cifuentes. "He tenido conocimiento de esto cuando salió en prensa. Busqué la claves para ver [las calificaciones]. Y vi estas notas [con notables y sobresalientes]. Y dije: 'joder, sin estudiar y sacar estas notas, ¡qué gozada!".