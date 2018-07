Podemos tomará el control del consejo de administración de RTVE

El Senado ha fracasado en su segundo intento por elegir a los cuatro miembros que le corresponde designar en el consejo de administración de RTVE. La retirada airada del PP de la mesa de negociación el jueves, cuando el Congreso eligió a sus seis consejeros, cegó la posibilidad de que la lista presentada por el los populares en la Cámara alta saliera adelante. Sin el PP ni Ciudadanos en el próximo consejo, la situación precaria del PSOE abre la puerta a que Unidos Podemos domine el órgano.

Por primera vez, el consejo de administración de RTVE no representará al arco parlamentario, como ha sido tradicional en las últimas décadas. Y, además, estará controlado por la tercera fuerza política, algo también insólito. El Senado no ha conseguido elegir este jueves a los cuatro consejeros que le corresponde. La lista pactada por PSOE, Podemos y PNV ha obtenido 92 votos a favor, 143 nulos y cinco en blanco. Al no alcanzar la mayoría absoluta, serán nombrados por el Congreso en el plazo de 10 días.

Si finalmente son elegidos en la Cámara baja, de los 10 vocales que formarán el consejo de administración, cinco representarán a Podemos, mientras que cuatro estarán avalados por el PSOE y uno por el PNV. El resto de los grupos que han respaldado la lista pactada por estos tres grupos no tendrán representantes, pese a que los socialistas ofrecieron a ERC un puesto a cambio de su voto. Quedarán fuera el principal partido del hemiciclo, el PP, y Ciudadanos.

La falta de consenso ha provocado preocupación entre los trabajadores de la corporación, que este jueves han manifestado su voluntad de continuar con las protestas de los viernes negros porque consideran que lo que se avanzado en los últimos días no es suficiente. Con esta movilización quieren reclamar medidas claras contra la manipulación informativa y la censura y también que los partidos alcancen un consenso para poner en marcha un concurso público "limpio". El de mañana será el 11 viernes negro, una jornada con la que los profesionales reivindican la necesidad de una televisión pública independiente, plural y con credibilidad.

Podemos ha colocado en el consejo a Rosa María Artal, Cristina Fallarás y Víctor Sampedro, que iban en la lista que ayer recibió el visto bueno de Congreso. En el Senado ha propuesto a Fernando López Agudín y Juan Tortosa. Algunos fueron incorporados a la candidatura a toda prisa esta misma semana con el convencimiento de que no saldrían elegidos Sin embargo, la ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares ha cambiado las tornas y su nombramiento se da por seguro.

El PP quiere que Sánchez dé cuenta en un pleno Antes de la votación, los grupos han dispuesto de un turno de intervenciones. El portavoz del PP, José Manuel Barreiro, ha afirmado que el de hoy es “un día triste” para el Senado porque no se iba a “respetar lo que representa” la institución; un “día grave porque no se está respetando la democracia en España”. Barreiro ha criticado el decreto ley del Gobierno y ha desvelado que su grupo convocará al presidente Pedro Sánchez a un pleno extraordinario para que dé de "la usurpación de funciones del Senado" a través del decreto ley. El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha reprochado a Barreiro que no participara del acuerdo para renovar la cúpula de RTVE y que no explicara que su exclusión se debía en realidad a que no habían podido obtener cinco miembros en el consejo de administración. El representante de Ciudadanos, Francisco Javier Alegre, ha calificado el decreto ley como una “desvergüenza” y ha criticado que el PSOE se haya apoyado en partidos independentistas “como pago del primer trimestre de alquiler de la Moncloa”. Vanessa Angustia, de Unidos Podemos, ha defendido el decreto ley como un pacto provisional y de urgencia a la espera del concurso público. La senadora ha exigido al PP y Ciudadanos que el concurso salga sin demora. Tanto los portavoces del PDeCAT como ERC, Josep Lluís Cleries y Bernat Picornell, han destacado que su adhesión al decreto y la lista de consejeros se fundamenta en que se han sentado las bases del próximo encuentro entre Sánchez y el presidente catalán, Quim Torra. La representante del PNV, María Eugenia Iparraguirre, ha hecho un llamamiento al PP y Ciudadanos para para conseguir un acuerdo que devuelva la pluralidad e independencia a RTVE. El senador del Compromís, Carles Mulet, ha lamentado que la lista pactada por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV no les haya sido participada, mientras que el de Bildu, Jon Iñárritu, no ha votado.

El PSOE ha colocado en la lista del consejo a Concepción Cascajosa, Josep-Lluís Micó, Ana Isabel Cerrada y a Tomás Fernando Flores, que asumirá el cargo de presidente del consejo y también de la corporación RTVE. En representación del PNV ocupará una plaza Juan José Baños.

Periodistas y profesores universitarios son los perfiles dominantes en el nuevo consejo de administración. Artal trabajó en TVE hasta que en 2007 se acogió al expediente de regulación de empleo de RTVE. Ha figurado en las listas electorales de Podemos como número dos por Zaragoza en las generales de 2016. Este hecho ha sido muy cuestionado en algunos sectores de Podemos, conscientes de que el hecho de que Artal se presentara por las siglas de esta formación a las elecciones no contribuye a garantizar la independencia del consejo de administración de la televisión pública.

Artal se define "muy presente en redes sociales", donde ha dejado tuits como estos: "Siempre me he preguntado al ver en mi TL un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE", escribió en 2014. "Tras bloquear a unos 500 ultraliberales de la secta Rallo, y a un buen batallón de ultraderecha, ahora otra cuadrilla fanática del psoe" (2014).

En sus arremetidas contra otros periodistas, tuiteó: "¿De verdad que Eduardo Inda estará esta noche en Prime Time actuando "de periodista"? Hasta la más infecta basura tiene un límite". Dijo también: "No os lo vais a creer pero acabo de conocer a una vieja que defendía al PP hasta la muerte. Textualmente", "Lo peor es que conozco gente, una vieja q me asqueó ayer, que cree lo que dice el PP y les defiende hasta la muerte. Textual". "Pasma ver cuánto fascista hay por cualquier parte que vayas. Gente majísima también pero fachas un montón. Y con qué tranquilidad se muestran".

Fallarás, un rostro habitual en las tertulias televisivas, donde expone sus argumentos con vehemencia. Se define a sí misma como "una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos de las mujeres y en el planteamiento de una visión crítica sobre la Transición". Creadora e impulsora de #cuéntalo, sostiene que este movimiento supuso una "revolución internacional del feminismo, con el relato de alrededor de tres millones de mujeres sobre sus experiencias de violencia machista". Está también muy presente en la Red, donde ha publicado mensajes como este: "Quemaré 3 fotos del rey. Cada una con su correspondiente amigo dictador: Pinochet, Videla y Franco. Que no se nos olviden las putrefactas amistades de nuestra monarquía".

Baños tiene experiencia de gestión. Ha sido director del diario Deia, director general del Grupo Noticias y socio director general de una firma de consultoría. Además, ha formado parte del consejo de administración de la RTV vasca y ha dirigido la empresa de telecomunicaciones Itelazpi.

Más plenos en perspectiva

A pesar de que el PP cuenta con la mayoría absoluta en el Senado, como marca uno de los requisitos de la elección, su lista de nombres para el consejo de administración de la corporación, en la que figuraba el actual director de Informe semanal, Jenaro Castro, no logró el aval de cuatro grupos que exige el reglamento, por lo que no llegó a poder ser presentada.

Sí se presentó la consensuada por el PSOE, Unidos Podemos y PNV, que cumple con el apoyo de grupos pero no con los votos. En consecuencia, será el Congreso, como prevé el decreto ley aprobado por el Gobierno el 22 de junio para renovar la cúpula de la corporación de RTVE, quien elija a esos cuatro miembros antes del 18 de julio. El PP se ha vuelto a desmarcar del consejo de administración que resulte elegido y su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, ha asegurado que este viernes lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Pero no será el próximo pleno del Congreso el que cierre este proceso que se preveía rápido y que está erosionando la imagen del Gobierno por los traspiés y condescendencias con los aliados, que han aprovechado la debilidad de los 84 diputados del PSOE en el Congreso para marcar perfiles y colar el conflicto catalán en RTVE con gestos de consumo interno. La Cámara tampoco podrá aprobar en esa sesión la lista pactada por socialistas, Unidos Podemos y PNV y que propone a Juan Tortosa, Fernando López Agudín, Ana Isabel Cerrada y Josep Lluís Micó. La coalición que garantizó la elección de los seis consejeros en el Congreso no alcanza los dos tercios requeridos para la primera votación, por lo que tendrá que ser otro pleno extraordinario el que los valide por mayoría absoluta.

Con todo, aun incluyendo en esa sesión la propuesta del nombre del presidente del consejo de administración, sería necesario otro pleno para elegirlo, ya que tampoco dispondría en primera votación del respaldo de los dos tercios de la Cámara. Es decir, tres plenos más que se añadirían a los cuatro celebrados en el Congreso y el Senado. Un despliegue de recursos parlamentarios insólito para una medida que se prevé transitoria hasta que se active el concurso público previsto en la ley apoyada por todos los grupos parlamentarios en 2017, que mantiene un conflicto en el reparto de miembros del consejo asesor tras el pacto del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso.