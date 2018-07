El presidente del CIS dejará ahora la ejecutiva del PSOE

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, dejará finalmente su puesto en la ejecutiva del PSOE, en la que es responsable de Estudios y programas, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la dirección socialista. Tezanos, catedrático de sociología, no veía motivos para renunciar a su cargo en la dirección del PSOE, como declaró a este diario, porque nunca ha sesgado una encuesta y consideraba que su prestigio profesional avalaba su independencia al frente del principal organismo público de estudios sociológicos.

Seis días después de ser nombrado por el Consejo de Ministros como presidente del CIS, el PSOE confirma que Tezanos abandonará la ejecutiva del partido. La decisión llega tras las críticas de la oposición y sobre todo de Ciudadanos, que promoverá en el Congreso una reforma legal para evitar que miembros de partidos políticos puedan presidir el CIS, cuyo barómetro de intención de voto es la principal referencia demoscópica en España.

El Consejo de Ministros nombró el pasado viernes a Tezanos, responsable de las encuestas del PSOE desde junio de 2017, como presidente del CIS. Militante socialista desde 1973, Tezanos (Santander, 1946) es catedrático de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela y de la UNED y fue uno de los autores y coordinadores del proyecto político del hoy presidente del Gobierno para las primarias de mayo de 2017, “Por una nueva socialdemocracia”, en las que Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del partido.

Su nombramiento al frente del organismo público que publica trimestralmente barómetros de intención de voto de mucha repercusión mediática soliviantó a Ciudadanos. “¿Cómo nos vamos a creer las encuestas públicas que pagamos todos si las dirige un miembro de la Ejecutiva del PSOE?”, cuestionó el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

No obstante, preguntado por EL PAÍS este martes, Tezanos confirmó que no renunciaría a su puesto en la ejecutiva del PSOE y apeló a su profesionalidad como sociólogo: “Yo nunca he sesgado ni modificado un dato sociológico y conozco a independientes que sí lo han hecho. Es una cuestión de deontología científica y profesional. Y poner esto en duda en un académico es ofensivo y revela falta de conocimiento en estas materias”, señaló a este diario. “Espero ser juzgado por lo que haga y no por ser socialista”, concluyó el catedrático.