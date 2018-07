Las primarias del PP, últimas noticias de los candidatos en directo

EL PAÍS

El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha calificado este jueves de "fundamental" la participación de afiliados del partido en la elección del candidato a presidir el PP, pese a reconocer que la cifra de inscritos es "muy baja". García Escudero ha llegado a la sede del PP del distrito de Chamartín para depositar su voto. "Yo apoyo a todos los candidatos, a quienes he acompañado en campaña, y nunca he manifestado mi apoyo porque es una cosa secreta, particular", ha indicado el también presidente del Senado. (EP)