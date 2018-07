Ciudadanos exige la dimisión del alcalde de Arroyomolinos o le expulsará del partido

Ciudadanos ha mandado un requerimiento al alcalde de su formación en Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, para que dimita "en las próximas horas". Si no lo hace, la formación le expulsará.

Ruipérez fue detenido este martes y puesto en libertad con cargos en el marco de la operación Enredadera, que investiga amaños en la instalación de semáforos y cámaras de control de tráfico a precio hinchado. En los hechos están implicados 44 Ayuntamientos de toda España, como Alcobendas, Huesca, Oviedo, León y Palencia, entre otros.

Arroyomolinos, de 30.000 habitantes, es la segunda ciudad más importante de España que gobierna un alcalde de Ciudadanos, después de Mijas (Málaga).

En la macrorredada hubo otros dos detenidos de Ciudadanos. El diputado provincial y portavoz del partido en el Ayuntamiento leonés de San Andrés de Rabaneda, Juan Carlos Fernández, puede acabar con el mismo requerimiento que Ruipérez si se confirma que acaba en "la misma situación", según el comunicado.

El tercer implicado de Ciudadanos en la operación Enredadera, Sadat Maraña, es asesor de Fernández en la Diputación. El partido pide su cese, pero no le corresponde ejecutarlo, según fuentes del partido, porque su cargo depende del diputado Fernández. Si Fernández no dimite y pasa a no adscritos, podría sin embargo no corresponderle un asesor porque ya no pertenece a un grupo, con lo que la caída de Maraña sería inevitable, pero en todo caso depende de la interpretación que haga la Diputación del reglamento.

Los tres detenidos fueron suspendidos de militancia al conocerse su implicación en el caso. La exigencia de dimisión es la segunda medida que toma Ciudadanos sobre el primer caso de corrupción que implica a un regidor del partido.