Oubiña y la madre contra la droga gallega se enzarzan durante el juicio

El juicio civil que este miércoles ha sentado por primera vez en el banquillo a la dirigente de Érguete, Carmen Avendaño, por un excapo del narcotráfico, ha quedado visto para sentencia. El cara a cara entre el demandante Laureano Oubiña y la activista gallega, a la que le pide una indemnización de un euro, ha derivado en un debate sobre drogas y libertad de expresión. El debate ha sido interrumpido varias veces por el juez en su intento por centrar el proceso en el origen de la demanda contra el honor.

Arropada por un grupo de mujeres de su asociación que fletó un autobús para presenciar el juicio, Avendaño ha sido la primera en responder a las preguntas del abogado de la acusación, Gerardo Gayoso. La dirigente ha admitido los hechos, pero ha alegado que en las declaraciones que hizo a la periodista Pepa Bueno, en el programa de la Cadena SER Hoy por hoy, en julio del pasado año, ella se refería al tabaco y no a otras drogas, aunque recordó que “el hachís también acaba matando los que empiezan a consumirla”.

El interrogatorio ha llevado a la dirigente de Érguete a subir el tono de sus manifestaciones, por lo que ha sido amonestada por el juez para que rectificara: “Este señor me parece un bocazas y si nos ataca o me ataca a mí, tenemos que defendernos”, ha declarado Avendaño. “Rectifico lo de bocazas, yo en su vida privada no me meto, pero el hachís no es inocuo, es peligrosísimo y me reafirmo en ello, no se puede hacer un aleluya con esto y el tabaco también es una droga”, ha alegado.

Carmen Avendaño ha insistido en que no siente animadversión contra Oubiña. “Yo no busco a la prensa, son los medios los que me entrevistan a mí pero hace más de treinta años que luchamos contra la impunidad de las drogas aunque no creo que su intención, la de Oubiña, sea matar a los consumidores”, ha explicado al tribunal. Un Laureano Oubiña comedido ha tratado de desmontar las declaraciones de su rival asumiendo las tres condenas por tráfico de hachís, que, según ha declarado, ha cumplido "día por día durante 32 años”, y otra de blanqueo que se extinguirá el 2 de septiembre. “Yo nunca fui condenado por contrabando, que le quede claro, y que yo sepa la Convención de Viena no lo contempló como una droga”, ha dicho el excapo.

Oubiña ha recriminado a Avendaño que le hubiera llamado “asesino”. “Porque lo de bocazas me ofende pero para las que me ha llamado, hasta lo considero un piropo”, ha dicho. "Antes estaba preso y no podía defenderme pero ahora pondré las demandas que sean necesarias porque nadie tiene patente de corso para injuriarme”, ha advertido. “Que yo sepa nadie ha muerto por el hachís, salvo un cerdo en Carril que murió de una enchenta [sobredosis]”, ha señalado en referencia a un viejo capítulo del narcotráfico en el que el animal había devorado uno de los fardos que traficantes de Vilagarcía habían escondido cerca de una cochiquera.