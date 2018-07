Las claves de la renovación de RTVE que se decide hoy en el Congreso

Ana Pastor sostiene unos votos durante el pleno del Congreso de los Diputados, este lunes. En vídeo, declaraciones de la portavoz en el Senado de ERC, Mireia Cortes. Juan Carlos Hidalgo EFE

El pleno del Congreso de los Diputados se reúne este miércoles a las 17.00 para la segunda y decisiva votación del Consejo de Administración de RTVE, después de que el lunes los seis consejeros propuestos no alcanzaran el respaldo de los dos tercios de la Cámara (234 diputados, como también ocurrió en el Senado con los cuatro que le corresponden (177 senadores). Lo que sigue son las claves de este proceso de renovación.

¿Cómo se llegó hasta aquí? Tras ocho meses de bloqueo, principalmente del PP, para poner en marcha la ley aprobada en septiembre de 2017, según la cual el consejo será elegido mediante un concurso público y respaldado en las Cortes, el Gobierno decidió el pasado 22 de junio aprobar un decreto ley para cesar por la vía urgente a los nueve consejeros actuales, entre ellos el presidente, José Antonio Sánchez, cuyo mandato expiraba ese mismo día.

¿Qué dice el decreto ley aprobado por el Gobierno? El real decreto ley establece que hasta el nombramiento de los miembros del consejo de administración de RTVE y del presidente de la corporación, las Cortes elegirán a los consejeros que deberán sustituir a aquellos cuyo mandato ha expirado “para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”.

¿En qué situación está RTVE? La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) es una sociedad mercantil estatal con especial autonomía que tiene encomendada la misión de ofrecer y garantizar el servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado. Tiene una plantilla de 6.295 trabajadores y un presupuesto de 974 millones de euros. En la temporada 2017-2018 La 1 obtuvo una audiencia del 10,8%, mientras que La 2 logró un 2,6%.

¿A quiénes se vota? Se votan las mismas listas que en el pleno extraordinario de este lunes. La que firman el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el PNV, que propone a Rosa María Artal, Juan José Baños, Concepción Cascajosa, Cristina Fallarás, Tomás Fernando Flores y Victor Sampedro Blanco. Y la del Grupo Popular, que propone como consejeros a Eladio Jareño, Macarena Montesinos, Manuel González-Sicilia, Juan Pablo Artero, Luis de la Matta y Maria Nieves Cristina Alcaine.

¿Quién se perfila como presidente de RTVE? PSOE y Podemos proponen que la corporación esté presidida por Tomás Fernando Flores, director de Radio 3 e histórico de Radio Nacional. Ambos partidos desecharon previamente los nombres de Andrés Gil, redactor jefe de Eldiario.es, Ana Pardo de Vera, directora de Público -ambos apuntados por Podemos- y Arsenio Escolar, propuesto por el PSOE.

¿Por qué una segunda votación para elegir a los consejeros? En la primera votación, realizada el 2 de julio, los consejeros propuestos no obtuvieron el respaldo de los dos tercios de la Cámara. En esta primera votación, la lista presentada por el Grupo Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el PNV obtuvo 150 votos para cada candidato, mientras que la propuesta por el Grupo Popular logró 128 apoyos. Se registraron 27 votos en blanco y uno nulo.

¿Cuáles son los requisitos? Para la elección en segunda votación de los seis consejeros que proponen los grupos del Congreso es necesaria la mayoría absoluta (176 diputados) y el respaldo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios. El pleno tiene que decidir también la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno para forzar el relevo de la cúpula de la corporación.

¿Cómo se vota? La votación se realiza por papeletas, procediéndose a tal efecto al llamamiento de los diputados por los secretarios de la Cámara. Cada diputado puede escribir en la papeleta un máximo de seis nombres de los incluidos en las candidaturas. Tras el escrutinio resultarán elegidos miembros del consejo de administración de RTVE los candidatos que hayan conseguido al menos dos tercios de los votos de los miembros de la Cámara.

¿Con qué apoyos cuentan las listas? La lista presentada por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV, por sí sola, obtendría el respaldo de 156 votos. La del PP cuenta de entrada con el apoyo de sus 134 diputados más los tres de sus socios UPN y Foro Asturias. Si Ciudadanos decide no votar, como hiciera el pasado lunes, y el resto de grupos tampoco apoyan ninguna de las dos opciones, los consejeros no resultarían elegidos al no alcanzar la mayoría absoluta (176 votos) ni el apoyo de la mitad de los siete grupos parlamentarios. Después de que el PP se haya desmarcado de la negociación y haya anunciado que esta misma semana presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, la primera lista necesita el apoyo de los nueve diputados de ERC, los ocho del PDeCAT y los cuatro de Compromís para superar la elección. El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha rebajado los obstáculos este miércoles y ha dejado la puerta abierta a apoyar la lista en la comisión territorial en la que participa la ministra de Política Territorial Meritxell Batet.

¿Qué ocurre si no hay acuerdo? El decreto ley prevé también la posibilidad de que el Senado no consiga en el plazo previsto elegir a sus cuatro consejeros. En ese caso el Congreso podrá elegirlos en un plazo de diez días (antes del 18 de julio). El pleno del Congreso sometería en este caso a votación los candidatos propuestos en la Cámara alta, y serán elegidos si reciben el apoyo de dos tercios en primera vuelta o mayoría absoluta en segunda, pasadas 48 horas. En último caso, si ni en el Congreso ni en el Senado se logran las mayorías necesarias para designar a los consejeros, el Gobierno nombrará un administrador provisional único que deberá ser votado en el Congreso de los Diputados, y que para ser elegido necesita también mayoría de 2/3 en primera vuelta o absoluta 48 horas después.