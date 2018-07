Marlaska: “Con los presos no hay ni pactos ni pagos, sino aplicación de la Ley”

El ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso. En vídeo, declaraciones de Grande-Marlaska. FOTO: Victor J Blanco (GTRESONLINE) | VÍDEO: ATLAS

El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha propuesto darle un buen vuelco a su departamento con una idea clave en la cabeza: "Humanidad". Así sonó este miércoles su primera intervención ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que desgranó durante tres horas las que serán las líneas maestras de su ministerio. "El ministerio del Interior quiere generar las condiciones de posibilidad para un Estado libre que garantice los derechos fundamentales, nada más"

La traducción de ese concepto más humano se ha reflejado ya en la primera decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acoger a los migrantes del Aquarius, como gesto de cara a la Unión Europea (UE). Pero Marlaska, que entiende que la inmigración debe ser uno de los ejes de la política de Interior, ya anunció ayer que permanecerán en ese marco: "Tenemos que invertir en los países de origen y dotar de medios y de recursos humanos el lamentable estado en el que se encuentra la Oficina de Asilo, que ha multiplicado por 12 las solicitudes y se mantiene en las condiciones de cuando se fundó, en 1992". El ministro reconoció, no obstante, que la creación de centros controlados para inmigrantes que se quiere promover desde la Unión Europea "no es el mejor de los acuerdos, pero es una noticia positiva dentro del marco europeo".

El ministro, que se describió como "resolutivo y propositivo" y que resumió en tres conceptos su fórmula para acometer el cargo ("Ante cualquier síntoma de inestabilidad, transparencia; ante la duda, certeza; y ante la amenaza, seguridad"), dedicó gran parte del tiempo de respuesta a las preguntas de los representantes de los distintos grupos políticos a los asuntos de la corrupción, a los últimos coletazos del terrorismo etarra supeditado a un posible traslado de los presos a cárceles vascas, así como al reciente traslado de los políticos catalanes presos: "No estamos pagando ningún peaje". "Tengo mi propia historia, más o menos acertada, en la lucha contra el terrorismo y con las víctimas y un convencimiento: el cumplimiento de la Ley es algo ineludible. Es muy difícil que yo me separe de la línea que me he marcado después de 30 años. No hay ni pactos, ni pagos, no son beneficios penitenciarios, serán trasladados de manera individualizada".

Ante el terrorismo de ETA, ha señalado como líneas estratégicas el trabajar por la justicia y contra la impunidad; afrontar con determinación el gran reto de la plena deslegitimación del terrorismo y de los terroristas; impulsar los trabajos de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre los documentos cedidos en Francia el pasado mes de febrero; y apostar por la memoria y verdad de las víctimas del terrorismo. "En un estado de Derecho la verdad es la verdad judicial", ha remachado.

"Construir el relato de 50 años de terrorismo etarra y de un terrorismo yihadista en apogeo es una deuda que tienen las instituciones públicas y toda la sociedad española con las víctimas", ha señalado Grande-Marlaska. Modificar la Ley 29/2011 para mejorar los derechos de las víctimas y ampliar el ámbito de protección a los hijos que eran menores de edad en el momento del atentado y que sufren secuelas psicológicas serán dos de sus objetivos.