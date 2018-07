Condenado un etarra a 16 años de cárcel por poner una bomba en un hotel de Getxo

Los 15 kilos de cloratita explotaron a las 15.28 horas en el aseo de caballeros de la planta baja del hotel Los Tamarises de Getxo (Bizkaia). La onda expansiva destrozó los baños, el almacén, la oficina, la cocina, la terraza y el restaurante de este edificio, apenas unos minutos después de que la Ertzaintza desalojase a la veintena de clientes y a la docena de empleados que había en su interior. El diario Gara había recibido a las tres de la tarde una llamada de aviso de ETA que alertaba de que, aquel 23 de junio de 2003, estallaría allí una bomba en solo 15 minutos. La voz al otro lado del teléfono era la de José Juan García González, alias Gogoan, al que la Audiencia Nacional acaba de condenar a 16 años de cárcel por este atentado.

Según subraya la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, Gogoan formaba parte del comando Bizkaia que colocó el artefacto, que causó daños por valor de más de 200.000 euros. Bajo las órdenes de la banda, recibió el encargo de comprar dos móviles con tarjeta prepago y de llamar al periódico para dar el aviso. Además, dio cobertura a los otros miembros del grupo que participaron en el atentado. Los ocultó en su casa. "La tarea que le fue asignada resultó absolutamente necesaria para conseguir el propósito delictivo", recalcan los magistrados al condenarlo por un delito de estragos terroristas y descartar hacerlo por encubrimiento, como pedía la defensa en caso de no resultar absuelto.

Cuando estalló la bomba en el Tamarises, hacía pocas semanas que García había entrado en ETA. Lo captaron otros dos miembros del comando, Aitor Herrera y Jon Kepa, condenados en 2005 y 2013 por estos hechos. Los agentes encontraron en su casa la carta que dejaron en su buzón para ponerse en contacto con él por primera vez. "¿Qué tal? Te enviamos esta carta desde la organización para contactar contigo. Este contacto sería sin ningún compromiso. Esto es, si tienes ganas de empezar a trabajar en la organización", rezaba la misiva, que fijaba cuatro fechas para encontrarse. "No pondremos contraseña para la cita, ya que la persona que se presentará y tú ya os conocéis. Es de tu mismo pueblo y huido hace unos meses. Sin más y esperando que te presentes, un abrazo abertzale y revolucionario de nuestra parte".

Los magistrados consideran esta carta una de las pruebas para condenar a García, de 48 años. Aunque él afirmó en el juicio que, en el momento del atentado, aún no la había recibido y que no pertenecía todavía a la banda. Eso sí, los jueces también tienen en cuenta que se halló en su domicilio un diario Gara del 24 de junio con las huellas dactilares de Kepa. Sobre ello, Gogoan dijo en la vista oral que le dejó las llaves del piso a Herrera para "ir con un ligue" y que no sabía entonces para qué lo utilizarían finalmente.

A principios de la década pasada, ETA decidió incluir entre sus objetivos los "lugares de ocio y relación" de los ricos, banqueros y "los responsables económicos". Los Tamarises era uno de los lugares preferidos de los residentes en la selecta zona de Neguri para alternar durante los fines de semana.