Los candidatos del PP al consejo de RTVE comparecen en el Senado

Marian Betialarrangoitia habla en la comisión.

Los candidatos propuestos por el PP para el consejo de administración de RTVE comparecen este martes ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta para evaluar su idoneidad en el cargo. Este trámite ha sido omitido en el Congreso, que ayer debatió, y votó, directamente en el pleno las dos listas propuestas: una pactada entre PSOE, Unidos Podemos y PNV y la otra confeccionada por el PP. Ninguna obtuvo la mayoría requerida para elegir a los seis vocales que corresponde nombrar al Congreso.

Jenaro Castro, actual responsable de los informativos no diarios de TVE y director y presentador del programa Informe semanal, ha abierto la sesión. Buena parte de su intervención la ha dedicado a desplegar su currículo profesional, desgranando su trayectoria, sus premios, los foros universitarios en los que ha participado y su faceta como articulista.

Para defender su concepción de la televisión pública ha leído extractos de un artículo publicado recientemente en un diario. Ha dicho que su idea de la televisión pública es que sirva a los ciudadanos. "Son sus destinatarios y sus dueños", ha expuesto.

Castro ha abogado por trabajar "codo con codo" en favor de una televisión pública de todos y "que no sea un arma arrojadiza por cuestiones políticas". Sobre las críticas que ha recibido por parte del Consejo de Informativos, que ha acusado en numerosas ocasiones a Informe semanal de no respetar el pluralismo, ha dicho que hay cosas del Consejo que firmaría, entre ellas su defensa de la veracidad y la independencia. "Me han sacudido y nunca he abierto la boca", ha dicho.

Tras Castro comparecen Ana Isabel Cerrada y Fernando López Agudín, quien ha apostado por un consejo de administración encargado de gestionar la corporación y también de "vigilar a los órganos directivos encargados de elaborar los informativos, para que la pluralidad social y política sea real".

El Senado tiene previsto votar esta tarde la candidatura. En primera votación se requiere un apoyo de dos tercios de la Cámara. La segunda se celebrará el jueves y en esa ocasión solo se necesita mayoría absoluta y el apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios.

Si no se alcanza esta exigencia, los cuatro consejeros que corresponde nombrar al Senado se elegirán en el Congreso en el plazo de 10 días.